Dolor o presión en el pecho, dificultad para respirar, náuseas, sudoración fría o molestias que se extienden hacia los brazos, la espalda, el cuello o la mandíbula pueden ser señales de un infarto y requieren atención médica inmediata.

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en la región de las Américas. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que provocan más de 2,2 millones de fallecimientos cada año.

Dentro de estas enfermedades se encuentra el infarto agudo de miocardio, que ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia una parte del músculo cardíaco se reduce considerablemente o se interrumpe. La rapidez con la que el paciente recibe atención puede influir directamente en el daño producido al corazón y en su evolución.

¿Cuáles son los principales síntomas de un infarto?

La American Heart Association (AHA) identifica como una de las señales más frecuentes la presión, opresión, llenura, molestia o dolor en el centro del pecho, que puede durar varios minutos o desaparecer y reaparecer.

También pueden presentarse molestias o dolor en uno o ambos brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago.

Otra señal de alerta es la dificultad para respirar, que puede aparecer con o sin dolor en el pecho.

Otros síntomas incluyen sudoración fría, náuseas, mareos, cansancio inusual o sensación de debilidad.

¿Los síntomas pueden ser diferentes en las mujeres?

Sí, aunque es importante evitar la idea de que las mujeres necesariamente presentan un cuadro completamente distinto.

El dolor o malestar en el pecho sigue siendo el síntoma más frecuente tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, ellas pueden experimentar con mayor frecuencia otras manifestaciones, como falta de aire, náuseas, dolor en la espalda o mandíbula, malestar estomacal y cansancio o debilidad inusual.

Personas con diabetes y adultos mayores también pueden experimentar síntomas menos característicos, como dificultad respiratoria, sudoración, náuseas, mareos o molestias en zonas distintas del pecho.

¿Qué hacer ante la sospecha de un infarto?

Ante síntomas compatibles con un infarto, la recomendación es activar inmediatamente el sistema de atención de emergencias y buscar asistencia médica urgente.

No se debe esperar a comprobar si las molestias desaparecen ni intentar determinar en casa si se trata realmente de un problema cardíaco.

La AHA remarca que incluso cuando una persona no está segura de estar sufriendo un infarto debe buscar evaluación médica inmediata, debido a que los minutos son determinantes para iniciar el tratamiento.

¿Cómo se confirma un infarto en el hospital?

Reconocer los síntomas permite activar la atención, pero la confirmación del diagnóstico corresponde al equipo médico.

Entre las principales herramientas utilizadas se encuentran el electrocardiograma (ECG), los análisis de sangre para detectar marcadores como la troponina y distintos estudios de imágenes.

Dependiendo de las características del paciente y del tipo de síndrome coronario agudo, también puede realizarse un cateterismo cardíaco o una angiografía coronaria para identificar obstrucciones en las arterias del corazón. No todos los pacientes requieren una intervención de emergencia en una sala de cateterismo.

Tecnología para localizar una obstrucción coronaria

Pedro Alvarado, gerente de Producto de Angiografía de Siemens Healthineers, sostiene que reducir los tiempos de atención y ofrecer información precisa al especialista son algunos de los objetivos del desarrollo tecnológico aplicado a las emergencias cardiovasculares.

“En el cuidado del paciente crítico, el tiempo es músculo cardíaco. Nuestro propósito con el desarrollo de la tecnología médica actual no es solo ofrecer herramientas de alta precisión en los hospitales, sino optimizar los flujos de atención de urgencias para que los médicos puedan confirmar o descartar un infarto en cuestión de minutos”, señala.

Según Alvarado, los sistemas de angiografía incorporan progresivamente herramientas de procesamiento y tecnologías basadas en inteligencia artificial destinadas a apoyar la obtención y análisis de imágenes durante procedimientos cardiovasculares.

La tecnología, sin embargo, forma parte de una cadena de atención que comienza antes de que el paciente llegue al hospital: primero es necesario reconocer que existe una posible emergencia y pedir ayuda.

¿Qué tratamientos pueden utilizarse ante un infarto?

Una vez establecido el diagnóstico, el tratamiento depende del tipo de infarto, del estado clínico del paciente y de las características de la obstrucción.

En determinados cuadros, especialmente cuando existe una arteria coronaria obstruida, los especialistas pueden recurrir a procedimientos como la angiografía y la intervención coronaria percutánea o angioplastia para restablecer el flujo sanguíneo.

Las guías de 2025 de la American Heart Association y el American College of Cardiology contemplan estrategias farmacológicas e invasivas específicas para los diferentes tipos de síndrome coronario agudo.

Reconocer los síntomas puede cambiar el desenlace

La educación de la población cumple un papel fundamental porque permite reducir las demoras entre el inicio de los síntomas y la búsqueda de ayuda.

El conocimiento de las señales de un infarto y de la necesidad de activar rápidamente la atención de emergencias está asociado a una intervención más temprana y mejores posibilidades de supervivencia.

Por ello, frente a una presión o dolor persistente en el pecho, dificultad para respirar, molestias en brazos, mandíbula o espalda, sudor frío, náuseas o mareos, la prioridad debe ser buscar atención médica de emergencia.

Ante un posible infarto, cada minuto cuenta.