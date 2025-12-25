El ministro de Salud, Luis Quiroz, confirmó que en los primeros días de febrero arribará al país un nuevo lote de vacunas contra la influenza A (H2H3) subclado K, con una formulación actualizada destinada a proteger a adultos mayores, niños y personas con comorbilidades.
En declaraciones recogidas por la Agencia Andina, el titular del sector precisó que estas dosis están orientadas exclusivamente a la población vulnerable y no deben confundirse con las vacunas contra la covid-19.
“Una buena noticia que les estaba anunciando es que a partir de febrero vamos a tener el ingreso de las nuevas vacunas ya con la nueva formulación para vacunar a toda la población vulnerable”, señaló.
Durante una actividad en el Instituto Nacional Materno Perinatal, Quiroz destacó que, a diferencia de otros años, el país contará con las vacunas de manera anticipada debido a un contrato ya ejecutado.
“No es una promesa ni una ilusión. Ya hemos realizado el pago completo de las dosis hace dos semanas, así que es una realidad”, afirmó.
Te puede interesar
- Gobierno amplía plazo de afiliación partidaria para candidatos a elecciones municipales y regionales
- ONPE presenta cédula más grande de todas las elecciones: cartilla medirá 42 cm. de ancho y 21 cm. de largo
- Betsy Chávez: PNP refuerza vigilancia en Embajada de México ante riesgo de fuga en Navidad
- Martín Vizcarra, Guillermo Bermejo y su dura Navidad
- PJ autorizó inicio de juicio oral contra Guillermo Bermejo y Guido Bellido por presunta obstrucción de la justicia