El ministro de Salud, Luis Quiroz, confirmó que en los primeros días de febrero arribará al país un nuevo lote de vacunas contra la influenza A (H2H3) subclado K, con una formulación actualizada destinada a proteger a adultos mayores, niños y personas con comorbilidades.

En declaraciones recogidas por la Agencia Andina, el titular del sector precisó que estas dosis están orientadas exclusivamente a la población vulnerable y no deben confundirse con las vacunas contra la covid-19.

“Una buena noticia que les estaba anunciando es que a partir de febrero vamos a tener el ingreso de las nuevas vacunas ya con la nueva formulación para vacunar a toda la población vulnerable”, señaló.

Durante una actividad en el Instituto Nacional Materno Perinatal, Quiroz destacó que, a diferencia de otros años, el país contará con las vacunas de manera anticipada debido a un contrato ya ejecutado.

“No es una promesa ni una ilusión. Ya hemos realizado el pago completo de las dosis hace dos semanas, así que es una realidad”, afirmó.