Ignorar a una persona, como amigos, pareja, padres, hijos o compañeros de trabajo, para atender el teléfono móvil ya no es solo una mala costumbre: es una problemática psicológica conocida como phubbing.

El término surge de la combinación de las palabras en inglés phone (teléfono) y snubbing (despreciar), y describe el acto de desatender a alguien físicamente presente para prestar atención al celular, explica Universidad Católica Sedes Sapientiae a través de su especialista.

“Este comportamiento puede generar sentimientos de exclusión invisible, disminuir la satisfacción vital y aumentar los niveles de estrés en quien es ignorado. Se vuelve un problema cuando deja de ser un hecho aislado y se convierte en un patrón de comunicación”, señala Giovana Hernández, psicóloga de la UCSS.

Impacto directo en la salud mental

Según la especialista, el phubbing representa un riesgo para el bienestar emocional cuando la persona siente que su valor depende de la atención digital o cuando quien es ignorado experimenta soledad aun estando acompañado.

“Somos seres neurobiológicamente sociales. Las relaciones seguras regulan nuestras emociones. Cuando no hay conexión real, el cerebro entra en ‘modo supervivencia’, lo que puede favorecer ansiedad y cuadros depresivos”, advierte Hernández.

Señales de alerta que no deben ignorarse

La psicóloga explica que existen indicadores claros de que el phubbing está afectando la salud mental:

Reclamos frecuentes de familiares o amigos por el uso del celular

Ansiedad al no responder mensajes durante una reunión

Revisar el teléfono de forma automática sin notificaciones

Dificultad para mantener conversaciones largas

Desconexión emocional en encuentros sociales

“El phubbing suele ser un síntoma más profundo. Está relacionado con ansiedad social, dependencia tecnológica e incluso depresión, donde el aislamiento digital se convierte en un refugio”, sostiene.

Adolescentes: el grupo más vulnerable

Si bien el phubbing puede afectar a cualquier persona, los adolescentes son los más expuestos, debido a su necesidad de pertenencia y menor control de impulsos. También resultan vulnerables las personas con baja autoestima, que usan el celular como un “escudo” para evitar el contacto directo.

“Cada notificación libera dopamina. La interacción digital es predecible, mientras que la interacción cara a cara exige empatía y exposición al rechazo. El celular alivia esa ansiedad de forma momentánea”, explica la especialista.

El rol de los padres y el efecto a largo plazo

El phubbing ejercido por los padres también tiene consecuencias en el desarrollo emocional de los hijos.

“Los padres son el principal modelo de vinculación. Si un niño crece siendo ignorado por un teléfono, puede normalizar la desconexión emocional en sus relaciones futuras”, advierte Hernández.

Esto puede derivar en apego ansioso (búsqueda constante de atención) o apego evitativo (uso del celular para no conectar emocionalmente).

Ayuno digital y recomendaciones prácticas

Para reducir los riesgos del phubbing, la especialista recomienda practicar el “ayuno digital”, estableciendo momentos sin uso del celular.

Entre las principales medidas están:

Colocar el celular boca abajo durante reuniones

Establecer zonas libres de tecnología en casa, como la mesa del comedor

en casa, como la mesa del comedor Programar horarios para revisar redes sociales o correos

Priorizar la presencia plena en encuentros familiares y laborales

“El phubbing rompe uno de los pilares de la conexión emocional: la atención consciente. Antes de sacar el teléfono, debemos preguntarnos si lo que vamos a ver es más importante que la persona que tenemos enfrente”, concluye.

