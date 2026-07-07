La empresa de electrónica TCL presentó en el Perú su nueva línea de televisores con tecnología SQD-Mini LED, integrada por las series X11L y C8L, disponibles en tamaños de 75 y 85 pulgadas.

Según la compañía, esta tecnología busca mejorar la reproducción del color, el contraste y el brillo en pantallas de gran formato, además de incorporar herramientas de inteligencia artificial orientadas al entretenimiento y la productividad.

El lanzamiento responde al crecimiento del mercado de televisores Mini LED y de pantallas ultragrandes, un segmento que, de acuerdo con estimaciones de Omdia citadas por la empresa, continuará expandiéndose durante los próximos años.

Mayor brillo y precisión en el color

La tecnología SQD-Mini LED incorpora un sistema denominado Super QLED, un filtro de color mejorado y un nuevo esquema de control de iluminación que, según TCL, permite cubrir hasta el 100 % de la gama BT.2020 en determinadas condiciones y ampliar la reproducción cromática.

Asimismo, la compañía señala que la tecnología integra un sistema de atenuación local con miles de zonas independientes para mejorar el contraste y reducir el denominado efecto halo.

Serie X11L: el modelo de mayor rendimiento

La serie X11L representa el televisor de gama más alta del portafolio de TCL.

Entre sus principales características destacan:

Hasta 10.000 nits de brillo HDR.

de brillo HDR. Más de 14.400 zonas de atenuación en los modelos presentados para el mercado peruano.

en los modelos presentados para el mercado peruano. Panel WHVA 2.0 Ultra .

. Procesador TSR AiPQ con optimización automática de imagen.

con optimización automática de imagen. Sistema de sonido desarrollado junto a Bang & Olufsen .

. Diseño ultradelgado de aproximadamente dos centímetros de grosor.

Serie C8L: orientada al entretenimiento y videojuegos

La línea C8L incorpora características dirigidas a usuarios que consumen contenido en alta definición o videojuegos.

Entre sus especificaciones figuran:

Hasta 3.200 zonas de atenuación en la versión de 85 pulgadas.

en la versión de 85 pulgadas. Brillo máximo de hasta 6.000 nits .

. Resolución 4K .

. Frecuencia de actualización nativa de 144 Hz .

. Cuatro puertos HDMI 2.1 .

. Compatibilidad con Dolby Vision y funciones para videojuegos como VRR y Auto Low Latency Mode.

Inteligencia artificial integrada

Los nuevos televisores incorporan funciones de inteligencia artificial capaces de identificar automáticamente el tipo de contenido que se reproduce —como películas, deportes o videojuegos— para ajustar parámetros de imagen y sonido.

Además, TCL indica que la plataforma puede asistir en tareas cotidianas, generar imágenes mediante instrucciones de texto y apoyar la realización de presentaciones y otras actividades de productividad.

Disponibilidad en Perú

La compañía informó que las series X11L y C8L ya se encuentran disponibles en los principales distribuidores del país en versiones de 75 y 85 pulgadas.