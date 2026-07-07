La compañía presentó en el mercado peruano sus nuevos televisores de alta gama con tecnología SQD-Mini LED, orientados a mejorar la calidad de imagen, el rendimiento para videojuegos y la experiencia de entretenimiento en pantallas de gran formato.
La compañía presentó en el mercado peruano sus nuevos televisores de alta gama con tecnología SQD-Mini LED, orientados a mejorar la calidad de imagen, el rendimiento para videojuegos y la experiencia de entretenimiento en pantallas de gran formato.

La empresa de electrónica TCL presentó en el Perú su nueva línea de televisores con tecnología SQD-Mini LED, integrada por las series X11L y C8L, disponibles en tamaños de 75 y 85 pulgadas.

Según la compañía, esta tecnología busca mejorar la reproducción del color, el contraste y el brillo en pantallas de gran formato, además de incorporar herramientas de inteligencia artificial orientadas al entretenimiento y la productividad.

El lanzamiento responde al crecimiento del mercado de televisores Mini LED y de pantallas ultragrandes, un segmento que, de acuerdo con estimaciones de Omdia citadas por la empresa, continuará expandiéndose durante los próximos años.

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Mayor brillo y precisión en el color

La tecnología SQD-Mini LED incorpora un sistema denominado Super QLED, un filtro de color mejorado y un nuevo esquema de control de iluminación que, según TCL, permite cubrir hasta el 100 % de la gama BT.2020 en determinadas condiciones y ampliar la reproducción cromática.

Asimismo, la compañía señala que la tecnología integra un sistema de atenuación local con miles de zonas independientes para mejorar el contraste y reducir el denominado efecto halo.

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Serie X11L: el modelo de mayor rendimiento

La serie X11L representa el televisor de gama más alta del portafolio de TCL.

Entre sus principales características destacan:

  • Hasta 10.000 nits de brillo HDR.
  • Más de 14.400 zonas de atenuación en los modelos presentados para el mercado peruano.
  • Panel WHVA 2.0 Ultra.
  • Procesador TSR AiPQ con optimización automática de imagen.
  • Sistema de sonido desarrollado junto a Bang & Olufsen.
  • Diseño ultradelgado de aproximadamente dos centímetros de grosor.

Serie C8L: orientada al entretenimiento y videojuegos

La línea C8L incorpora características dirigidas a usuarios que consumen contenido en alta definición o videojuegos.

Entre sus especificaciones figuran:

  • Hasta 3.200 zonas de atenuación en la versión de 85 pulgadas.
  • Brillo máximo de hasta 6.000 nits.
  • Resolución 4K.
  • Frecuencia de actualización nativa de 144 Hz.
  • Cuatro puertos HDMI 2.1.
  • Compatibilidad con Dolby Vision y funciones para videojuegos como VRR y Auto Low Latency Mode.

Inteligencia artificial integrada

Los nuevos televisores incorporan funciones de inteligencia artificial capaces de identificar automáticamente el tipo de contenido que se reproduce —como películas, deportes o videojuegos— para ajustar parámetros de imagen y sonido.

Además, TCL indica que la plataforma puede asistir en tareas cotidianas, generar imágenes mediante instrucciones de texto y apoyar la realización de presentaciones y otras actividades de productividad.

Disponibilidad en Perú

La compañía informó que las series X11L y C8L ya se encuentran disponibles en los principales distribuidores del país en versiones de 75 y 85 pulgadas.

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