La empresa de electrónica TCL presentó en el Perú su nueva línea de televisores con tecnología SQD-Mini LED, integrada por las series X11L y C8L, disponibles en tamaños de 75 y 85 pulgadas.
Según la compañía, esta tecnología busca mejorar la reproducción del color, el contraste y el brillo en pantallas de gran formato, además de incorporar herramientas de inteligencia artificial orientadas al entretenimiento y la productividad.
El lanzamiento responde al crecimiento del mercado de televisores Mini LED y de pantallas ultragrandes, un segmento que, de acuerdo con estimaciones de Omdia citadas por la empresa, continuará expandiéndose durante los próximos años.
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Mayor brillo y precisión en el color
La tecnología SQD-Mini LED incorpora un sistema denominado Super QLED, un filtro de color mejorado y un nuevo esquema de control de iluminación que, según TCL, permite cubrir hasta el 100 % de la gama BT.2020 en determinadas condiciones y ampliar la reproducción cromática.
Asimismo, la compañía señala que la tecnología integra un sistema de atenuación local con miles de zonas independientes para mejorar el contraste y reducir el denominado efecto halo.
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Serie X11L: el modelo de mayor rendimiento
La serie X11L representa el televisor de gama más alta del portafolio de TCL.
Entre sus principales características destacan:
- Hasta 10.000 nits de brillo HDR.
- Más de 14.400 zonas de atenuación en los modelos presentados para el mercado peruano.
- Panel WHVA 2.0 Ultra.
- Procesador TSR AiPQ con optimización automática de imagen.
- Sistema de sonido desarrollado junto a Bang & Olufsen.
- Diseño ultradelgado de aproximadamente dos centímetros de grosor.
Serie C8L: orientada al entretenimiento y videojuegos
La línea C8L incorpora características dirigidas a usuarios que consumen contenido en alta definición o videojuegos.
Entre sus especificaciones figuran:
- Hasta 3.200 zonas de atenuación en la versión de 85 pulgadas.
- Brillo máximo de hasta 6.000 nits.
- Resolución 4K.
- Frecuencia de actualización nativa de 144 Hz.
- Cuatro puertos HDMI 2.1.
- Compatibilidad con Dolby Vision y funciones para videojuegos como VRR y Auto Low Latency Mode.
Inteligencia artificial integrada
Los nuevos televisores incorporan funciones de inteligencia artificial capaces de identificar automáticamente el tipo de contenido que se reproduce —como películas, deportes o videojuegos— para ajustar parámetros de imagen y sonido.
Además, TCL indica que la plataforma puede asistir en tareas cotidianas, generar imágenes mediante instrucciones de texto y apoyar la realización de presentaciones y otras actividades de productividad.
Disponibilidad en Perú
La compañía informó que las series X11L y C8L ya se encuentran disponibles en los principales distribuidores del país en versiones de 75 y 85 pulgadas.