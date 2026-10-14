El arte peruano estará presente en Drawing Room Lisboa 2026, una feria internacional especializada en dibujo contemporáneo que se realizará del 22 al 25 de octubre en la Sociedade Nacional de Belas Artes de Portugal.

Marissi Campos Galería participará por primera vez en este encuentro del circuito europeo con una propuesta que reúne obras de los artistas peruanos Lina Buso y Lennin Vásquez, bajo el concepto Dos visiones, un mismo lenguaje: el papel como territorio de creación.

La novena edición de Drawing Room Lisboa contará con 23 galerías y más de 70 artistas portugueses e internacionales, según la programación difundida por los organizadores.

Uno de los aspectos destacados de la participación peruana es que Diálogos mudos (2019), obra de Lennin Vásquez, fue seleccionada como imagen oficial de la feria.

Obra del peruano Lennin Vásquez será imagen oficial de Drawing Room Lisboa

La organización de Drawing Room Lisboa confirmó que la obra Diálogos mudos, realizada en 2019 por el artista peruano Lennin Vásquez, será utilizada como identidad visual de la edición 2026.

La pieza fue seleccionada para representar una feria dedicada a explorar las posibilidades del dibujo como medio de creación artística contemporánea.

Vásquez, nacido en Junín en 1978, estudió en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, donde recibió la Medalla de Oro en Dibujo.

Su producción artística desarrolla composiciones en las que aparecen elementos de la naturaleza, figuras humanas, estructuras arquitectónicas y formas que se superponen o transforman.

La organización informó que el artista participará con la serie Habitar el silencio, mientras que Diálogos mudos será la imagen de la feria.

Lina Buso y Lennin Vásquez representarán al Perú en Portugal

Para su debut en Drawing Room Lisboa, Marissi Campos Galería presentará una propuesta que reúne dos aproximaciones distintas al trabajo artístico sobre papel.

Por un lado, Lennin Vásquez desarrolla dibujos caracterizados por composiciones de contenido simbólico, donde las imágenes y los espacios construyen narrativas abiertas a la interpretación.

Por otro, Lina Buso trabaja con acuarela, grafito, capas y recursos visuales que exploran las posibilidades narrativas del papel.

Buso, nacida en Lima en 1982 y radicada en Santiago de Chile, se formó en la Pontificia Universidad Católica de Chile y realizó estudios de posgrado en la Universidad de Chile.

La artista cuenta con experiencia en exposiciones individuales y ferias internacionales como Ch.ACO, Faxxi y ArtSevilla.

En la programación oficial de Drawing Room Lisboa figura su obra El rapto de Helena (2026), realizada con acuarela y grafito sobre papel de algodón.

Marissi Campos Galería debuta en una feria europea

La participación en Drawing Room Lisboa representa un nuevo paso en la trayectoria de Marissi Campos Galería, institución peruana dedicada a la representación de artistas y al desarrollo de proyectos vinculados con el arte contemporáneo.

La galería inició sus actividades a mediados de la década de 1990 mediante servicios de consultoría, asesoría a colecciones y gestión artística itinerante.

Desde entonces, ha desarrollado actividades vinculadas con ciudades como Lima, Bogotá, Santiago, Buenos Aires, Tulum y Nueva York.

Marissi Campos, fundadora y directora de la galería, destacó la importancia de esta participación para ampliar la presencia de artistas peruanos en espacios internacionales.

“Nuestra llegada por primera vez a una feria del circuito europeo confirma una vocación global que nos acompaña desde nuestros inicios, buscando erigirse como un puente sólido entre la creación artística de nuestra región y las plataformas culturales más exigentes del mundo”, señaló.

Galería peruana abrirá nueva sede física en Lima durante 2026

La presencia de Marissi Campos Galería en Portugal coincide con sus planes de expansión institucional.

Según informó la organización, tiene previsto inaugurar una nueva sala física permanente en Lima durante el último trimestre de 2026.

El espacio estará destinado a la representación de artistas y al desarrollo de su programación de exposiciones.

Además, la galería mantiene actividades en Santiago de Chile, vinculadas con residencia e investigación artística, y una oficina en Lisboa orientada a la consultoría y el desarrollo de relaciones con el mercado europeo.

Esta última operación está dirigida por Frank Pait, de acuerdo con la información institucional.

¿Qué es Drawing Room Lisboa y por qué es importante para el arte contemporáneo?

Drawing Room Lisboa es una feria especializada en dibujo contemporáneo y prácticas artísticas sobre papel.

Su novena edición se realizará en la Sociedade Nacional de Belas Artes, un espacio cultural ubicado en Lisboa, Portugal.

La feria reúne galerías, artistas, curadores, coleccionistas y profesionales del sector, además de actividades orientadas a la difusión y comercialización de obras.

La edición de 2026 cuenta con el respaldo de la Cámara Municipal de Lisboa y presenta un programa complementario de conversaciones sobre arte contemporáneo.

La participación de Marissi Campos Galería permite que obras de artistas peruanos formen parte de una programación internacional centrada específicamente en el dibujo.

¿Cuándo y dónde será Drawing Room Lisboa 2026?

Drawing Room Lisboa 2026 se realizará del jueves 22 al domingo 25 de octubre en la Sociedade Nacional de Belas Artes de Portugal.

El recinto se encuentra en la Rua Barata Salgueiro 36, Lisboa.

Según la información oficial, los horarios de atención al público son:

Jueves 22 de octubre: de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.

Viernes 23 de octubre: de 2:00 p.m. a 9:00 p.m.

Sábado 24 de octubre: de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

Domingo 25 de octubre: de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Los horarios corresponden a la hora local de Portugal. El jueves, entre las 2:00 p. m. y las 4:00 p. m., el acceso está reservado para invitados.

La entrada general tiene un costo de 9 euros y existe una tarifa reducida de 6 euros para los públicos contemplados por la organización. Las entradas pueden adquirirse mediante Ticketline.