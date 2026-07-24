Según nuestras indagaciones y exploraciones, el tema de la patria y la libertad encuentra su máxima expresión literaria en la oratoria y en los mensajes del fino y excelente poeta postmodernista Abraham Valdelomar, cuyas creaciones se han impregnado en el sentimiento y pensamiento de las sucesivas generaciones de peruanos desde los días de alborada del emotivo y formativo paso por la escuela primaria.

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A su inspiración y a su vocación creadora y afectiva de las sucesivas generaciones de la infancia le debemos hermosas y trascendentes creaciones patrióticas, en cuyo conjunto destacan, por ejemplo: “El sueño de San Martín” en la bahía de Paracas, punto de partida de la creación de la bandera peruana; “Invocación a la patria”; “Bandera, ala de la victoria”; “Oración a San Martín”.

Asimismo, pletóricos de sentimiento patriótico, incluimos un párrafo de la renuncia del general José de San Martín al instalarse el Primer Congreso Constituyente.

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PRÓLOGO

Pero no es la única, sino todo un conjunto de creaciones reunidas en el volumen “La aldea encantada”, en cuyo hermoso y esplendoroso contenido se incluyen los hermosos y excelentes prosas y ensayos: “El sueño de San Martín”, “Invocación a la patria”, “Bandera, ala de la victoria”, “Oración a San Martín”. Precisamente, el prologuista Ramón Barrenechea Vinatea escribe:

“Es lástima que cuantos se han ocupado de Valdelomar, marginando este libro de su predilección ‘La aldea encantada’, primigeniamente saturada de vida y ambiente, belleza, tragedias, candor y felicidad de niñez, no hayan reparado en la elevación del espíritu que lo inspirara”.

Según lo expuesto, con ocasión de las fiestas patrias en homenaje y recuerdo de la proclamación de la independencia nacional, compartimos estos textos alusivos en la pluma cívica, patriótica y literaria de Valdelomar: asimismo, incluimos parte del discurso que pronunció el Libertador ante el Congreso de la República, al renunciar al poder que ostentaba en el Perú.

INVOCACIÓN A LA PATRIA

“Desde aquí, desde la tierra fecunda; desde aquí, desde el rincón histórico; desde el valle que engrandeció tu figura marcial, te pedimos que ruegues por la Patria que fundaste. ¡Ruega, Señor, por la felicidad del Perú; ruega, porque siempre sepamos ser libres; ruega porque nunca tengamos tiranos; ruega porque tengamos siempre la fuerza y el patriotismo de destruir la tiranía y defender la Libertad! ¡Ruega porque podamos vengar la humillación de nuestra bandera y la invasión de nuestro territorio! ¡Ruega porque nuestra sangre alimente la lámpara sagrada en los altares de Tacna, Arica y Tarapacá, y porque el Perú se levante de entre sus ruinas! Tú, que fuiste el más ardiente enamorado de la Libertad, invoca en nuestro favor a las Grandes Fuerzas Justicieras para que esta generación que te invoca sepa matar a los tiranos, a los invasores, a los malos hijos de la Patria; ¡a los que negocian con el patrimonio común, a los que traicionan a su bandera, a los que reniegan de sus ideales, a los que luchan contra sus convicciones, a los que explotan a los hombres y oprimen a los pueblos!”.

BANDERA, ALA DE LA VICTORIA

Bendita y adorada seas por los hombres de sano corazón y fuerte músculo; bendita y alabada seas por los niños de casto corazón y ágil impulso; bendita y alabada seas por los jóvenes de noble corazón y duro puño; bendita seas en el hogar y en el templo, en la plaza pública y en el taller, sobre los campos fértiles y sobre las urbes populosas, guiando a los ejércitos y a las seguras naves al combate; bendita y alabada seas, en medio del fragor de los combates, sobre los rostros angustiados por la muerte, sobre los brazos extendidos al cielo por la Victoria, sobre la tumba de los caídos y sobre los capiteles de los monumentos.

0RACIÓN A SAN MARTÍN

¡Padre nuestro que estás en los cielos: santificado sea tu nombre! Tú, que nos diste el supremo bien de la Libertad; tú, que rompiste las cadenas que ataban nuestros brazos viriles; tú, que encendiste la llama que ilumina el camino de las generaciones; tú, que nos legaste la bandera que cobija las cenizas de nuestros abuelos, la vida de nuestros padres y las esperanzas de nuestros hermanos; tú, que fundaste la primera escuela; tú, que sacrificaste tu juventud en aras de nuestra Libertad; tú, que renunciaste a ser tirado después de haber sido Libertador; tú, que fuiste divino porque sentiste la sed quemante de la Gloria; porque defendiste a los oprimidos, amparaste a los débiles y libertaste a los victimados; tú, que supiste renunciar al precio del heroísmo; tú, que no quisiste dividir el sueño sagrado de los incas; tú, que viviste una vida austera y ejemplar; tú, que desdeñaste la fortuna; tú, que respetaste la vida de los vencidos; tú, que no manchaste jamás con sangre de los hombres tus manos fuertes; tú, gran Capitán taciturno que nos diste la lección sublime de la Libertad; tú, que no tienes rival entre los libertadores; tú, que pusiste en nuestro pabellón la púrpura de las Victorias; tú, insigne Capitán generoso, que viniste un día a través del mar y la montaña hasta este lejano recodo para crear el más bello poema de nuestra historia; tú, que en instantes del tiempo y del espacio, con la mirada fija en el punto invisible y eterno, soñaste con la grandeza futura de la patria naciente; tú, que viste a la grey esclavizada, a los dueños convertidos en siervos; tú, que concebiste el sueño dorado y radiante de la Libertad; tú, héroe sin mácula, acerbo de victorias, que recibiste, como Nuestro Señor Jesucristo, el premio de la ingratitud, muriendo sin patria; tú, que tantas creaste, ¡Oh, Gran Capitán gallardo y romántico, bendito seas!

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