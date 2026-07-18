Hay libros que se leen y libros que se padecen. “Viento pálido”, de Enrique Carbajal, pertenece a la segunda categoría. No se trata de una colección de cuentos que busque sorprender al lector con finales inesperados; su propuesta es otra, más incómoda y, quizás por eso mismo, más perdurable: instalar al lector dentro de una atmósfera de inmovilidad absoluta, donde el tiempo no avanza, sino que se acumula, se espesa, asfixia.

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El título mismo funciona como una declaración de principios estéticos. El viento pálido no es un fenómeno meteorológico decorativo, sino una presencia casi orgánica que recorre cada relato, envolviendo tanto a los personajes como a quien los lee. Es un viento sin color, sin fuerza transformadora, un viento que no limpia ni renueva, sino que enrarece. Carbajal construye así una suerte de clima narrativo unificado: cada historia, aunque distinta, respira el mismo aire viciado.

La espera como estructura, no como trámite

Uno de los grandes aciertos del libro es haber convertido la espera en el verdadero motor narrativo, en lugar de tratarla como un simple recurso de suspenso. En “Noche de espera”, un padre aguarda armado, en la oscuridad, al hombre que vincula con la muerte de su hijo.

Podría pensarse que en un relato así “no pasa nada” hasta el desenlace, pero es precisamente en esa aparente inacción donde Carbajal despliega su mayor destreza: el latido de un corazón, el ladrido lejano de los perros, las luces que se apagan casa por casa en el pueblo. Son estos detalles mínimos, casi imperceptibles, los que construyen una tensión sostenida y creciente, sin necesidad de acelerar el ritmo narrativo.

Ese mismo procedimiento se profundiza en “Dos personas viejas”, quizás el relato más logrado. Aquí la espera ya no tiene un objeto claro ni un desenlace que la justifique: dos ancianos permanecen atrapados en una casa, en un pueblo minero marcado por la muerte de un hijo y la enfermedad de una hija, víctima de un viento maligno. Lo notable es que Carbajal no necesita apresurar los acontecimientos para generar angustia; al contrario, cuanto más lento y gris parece el entorno, más intensa se vuelve la carga emocional. El lector no se aburre: se abruma. Esa es la paradoja que sostiene el libro, y que lo distingue de una narrativa del suspenso convencional, donde la tensión depende de lo que va a ocurrir. En Carbajal, la tensión nace de lo que ya no puede ocurrir, de personajes a quienes se les ha arrebatado el futuro y que solo pueden habitar un presente detenido. Esta idea se repite, con variaciones, en “Camino viejo” —donde un desmonte convierte la espera en una obligación física— y en “El guitarrero”, donde la espera adquiere un matiz distinto, ligado al deseo y a un amor que se sabe imposible. La variedad de estas esperas, sin embargo, no rompe la unidad del libro: todas confluyen en la misma sensación de estancamiento, en la misma imposibilidad de proyectarse hacia adelante.

El terror que habita el hogar

Si la primera gran línea temática del libro es la asfixia temporal, la segunda es el terror, pero un terror despojado de elementos sobrenaturales explícitos y anclado, en cambio, en lo social y lo doméstico. “Mal pecado” es el ejemplo más perturbador: el relato aborda la violencia ejercida desde la figura paterna, normalizada por el entorno hasta el punto de convertirse en un secreto compartido por todo un pueblo. La decisión de narrar en primera persona desde la perspectiva del propio padre violador es, sin duda, el recurso más arriesgado y más eficaz del libro. Carbajal no ofrece al lector la comodidad de un narrador externo que juzgue; lo obliga, en cambio, a ocupar un lugar incómodo, casi cómplice, dentro de esa comunidad que calla. El viento pálido deja de ser solo atmósfera para convertirse en castigo, en la marca visible de un pecado que la sociedad prefiere no nombrar.

Esta manera de tratar el horror —no como irrupción externa, sino como algo que ya habita la casa, la familia, el vínculo más cercano— es quizás la mayor virtud del libro. La casa, símbolo tradicional de refugio, se invierte por completo en estos cuentos: en lugar de resguardar, consume; en lugar de dar cobijo, asfixia y expulsa.

Una escritura que somatiza

Más allá de los temas, conviene destacar el procedimiento estilístico que atraviesa todo el libro: la somatización del entorno. Carbajal evita casi por completo la introspección explícita de sus personajes. No dice cómo se sienten; deja que el espacio, los objetos y el propio clima hablen por ellos. Esta decisión es lo que le otorga coherencia y fuerza a un libro que, de otro modo, podría haberse disgregado en anécdotas dispersas.

“Viento pálido” no es una lectura cómoda ni reconfortante, pero es, precisamente por eso, una lectura necesaria. Enrique Carbajal logra algo poco común: convertir la quietud en material narrativo, el silencio en tensión, y la espera en la forma más honda de la tragedia.

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