Alianza Lima anunció oficialmente este viernes el fichaje de Luis Advíncula, quien regresa al fútbol peruano tras cerrar su etapa en Boca Juniors.
El club blanquiazul destacó el vínculo emocional del lateral derecho con la institución y dio la bienvenida al futbolista de 35 años, mundialista con la selección peruana en Rusia 2018, en lo que representa uno de los movimientos más relevantes del mercado local.
Luis Advíncula se convierte en el octavo refuerzo de Alianza Lima para la temporada 2026, en la que el equipo, ahora dirigido por Pablo Guede, apunta a pelear el título de la Liga 1 y superar las fases preliminares de la Copa Libertadores.
El defensor llega para aportar experiencia, tras haber sido titular con Boca Juniors, incluso en el último Mundial de Clubes, pese a que aún tenía contrato vigente con el cuadro argentino.
El propio jugador explicó que motivos personales y familiares influyeron en su decisión de volver al país, tras cinco temporadas en el fútbol argentino.
Será su tercera experiencia en el torneo local, luego de defender anteriormente a Juan Aurich y Sporting Cristal. Advíncula se integrará a la pretemporada blanquiazul en Uruguay.
