Alianza Lima elevó un reclamo oficial a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tras denunciar incidentes ocurridos en Santiago en la previa del encuentro de vuelta frente a la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

El club peruano manifestó su preocupación por el ambiente hostil que habría enfrentado su delegación desde el arribo a territorio chileno el pasado martes.

Según el documento remitido, la institución victoriana adjuntó fotografías y videos como sustento de su denuncia, en los que se evidenciarían actos violentos y situaciones que pusieron en riesgo la seguridad de los integrantes del plantel.

El reclamo señala que “en alrededores del hotel de concentración de nuestra institución en la misma ciudad, se presentaron actos de hostilidad de parte de barristas del club chileno, donde resalta la agresión a un hincha peruano, incluyendo que le arrebataron con violencia su camiseta de Alianza Lima”.

En el mismo texto, la dirigencia blanquiazul advirtió que tales hechos se intensificaron con la presencia de más simpatizantes del cuadro rival, generando “actos de xenofobia, discriminación y alteración de la tranquilidad del orden público, específicamente para generar presión sobre la delegación de nuestra institución”.

Asimismo, el club sostuvo que una vez más se ve involucrado en “externalidades negativas por actos injustificables y que todos debemos condenar, que fueron originados por la hinchada del Club Universidad de Chile en su visita a Avellaneda”, lo que habría limitado el acompañamiento de la afición íntima en el torneo.

El pronunciamiento se da a pocas horas de un duelo decisivo por los cuartos de final del certamen continental. En el choque de ida, disputado en el estadio Alejandro Villanueva, ambos equipos empataron sin goles.

La revancha entre Alianza Lima y la Universidad de Chile está programada para este jueves 25 de septiembre a las 7:30 p.m. (hora peruana). El encuentro se jugará en Santiago sin la presencia de público, debido a la sanción impuesta previamente al club chileno.