La escuadra de Barza Trujillo venció 2-1 a CD Libertad, en el Estadio Carlos Tenaud, y sumó su noveno triunfo en el Grupo B de la Segunda División del fútbol trujillano.

Los tantos fueron de Johan Rojas y Eduardo Ramirez para sumar tres puntos más.

Los dirigidos por Lee Andonaire alcanzan los 27 puntos y son favoritos para pelear por llegar a la máxima división del fútbol trujillano del próximo año.

En otros resultados: Los Pumas 3-2 EOF Universitario de Deportes, Atlético Medellín 3-1 Sport Barza Trujillo, HML Training 4-3 P.S.G. CAR, Talentos Trujillanos 3-2 Sevilla de Trujillo y Mariano Santos 4-1 Sport Talara.

Además, Villa del Mar 2-0 Deportivo P.J., Juventud Sport Trujillo 4-4 Juventud Audax e Inca Club 0-0 Sashi FC.