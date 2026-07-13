Deportivo El Inca de Chao goleó 4-2 a Defensor El Óvalo de Chepén, en el Estadio Manuel Marroquín Becerra de Pueblo Nuevo, y lidera el Grupo C de la etapa departamental de la Copa Perú, con 7 puntos.

Los dirigidos por Luis “Nabo” Bardales tienen tres finales, dos de ellos en condición de local, para meterse a la semifinal.

SUPERIOR

El Inca abrió el marcador sobre los 11 minutos, cuando el volante Erick Torres incursionó por el sector derecho, sacó el centro y el balón terminó al fondo del arco de Gerardo Vásquez. Era el 1-0.

Cuando se jugaban los 33’, Torres sacó un centro y en el área apareció Christopher Charún para empujar el balón y así anotar el segundo tanto. Seis minutos más tarde, el volante Yhelsin López se hacía presente en el marcador. El tercer tanto para el cuadro de la provincia de Virú.

Para la segundad mitad, el defensa Ángel Flores anotaba el cuarto tanto para El Inca, sobre los 69’.

Los locales reaccionaron y lograron descontar el marcador con anotaciones de Gilmer Pinedo y Luis Albarrán.

Por esta misma serie, el representativo de Unión Juventud Llacuabamba no pudo en casa e igualó 3-3 ante Defensor Macabí de Paiján.

En el Grupo C, El Inca es líder con 7 puntos. Luego, le sigue Unión Juventud Llacuabamba (5), Defensor Macabí (4) y Defensor El Óvalo (0).

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