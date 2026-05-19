Imparable en su fortín. Deportivo El Inca derrotó 3-1 a FC Santa Rosa en el Estadio Mar Verde de Chao y tomó el liderato del Grupo A de la etapa provincial de la Copa Perú de Virú.

A falta de una fecha, el cuadro azul y blanco quedó a un paso de meterse a la final para ser uno de los representantes de Virú en la departamental.

DE IDA Y VUELTA

Al minuto de juego, el “Búfalo” Armando Aguirre sorprendió con un zapatazo para vencer la resistencia del arquero Jorge Castañeda y decretar el primer tanto para Santa Rosa. Sin embargo, en la siguiente jugada, el mediocampista Cleyson Duran sacó un derechazo de larga distancia y el esférico terminó en el fondo del pórtico de Walter Díaz, para decretar la paridad para El Inca. Era el 1-1.

El Inca buscaba la victoria con el tridente: Christopher Charún, Víctor Ruiz y Alessandro Ninaquispe. La visita con Alexander Gamboa y Fernando Toribio intentaba romper la última línea del azul y blanco.

Sobre los 39′, Charún cobró un tiro libre desde la banda derecha y en el área apareció Luis León para conectar el balón con golpe de cabeza, pero el balón pasó por encima del pórtico defendido por Díaz.

REACCIÓN

En la parte complementaria, El Inca encontró el desnivel con un zapatazo del goleador Ruiz, que no perdonó dentro del área y marcó el segundo tanto sobre los 61 minutos. Con el marcador a su favor, el campeón del distrito de Chao trató de controlar el balón y sobre los 65′, el defensa Angelo Islado pisó el área rival y de forma increíble se perdió una opción clara de gol.

En las postrimerías del encuentro, sobre los 92′, el mediocampista Cristian Ipushima se encargó de anotar el tercer tanto.

ASÍ MARCHAN

El Inca, con 7 puntos, es puntero de la serie A. Luego, le siguen FC Santa Rosa (4) y Unión Tizal (0).

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