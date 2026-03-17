Deportivo El Inca continúa imparable en el campeonato de la Primera División de fútbol de Chao y ayer goleó 6-0 a Defensor Tizal, en el Estadio Municipal Mar Verde, por la jornada seis del Grupo B.

SUPERIOR

Sobre los 10 minutos, por intermedio de Alessandro Ninaquispe, anotó el 1-0. Luego, a los 20′, el goleador Víctor Ruiz se encargó de ampliar el marcador. Cuando se jugaban los 35′, el defensa Angelo Islado anotó el tercer tanto de la tarde. Antes de irse al descanso, una vez más, Ruiz se hizo presente en el marcador. En la parte complementaria, a los 60′, el mediocampista Cleyson Duran marcó el quinto tanto para El Inca. Para cerrar la goleada, el juvenil Fabiano Silva infló las redes de un potente zapato.

ASÍ MARCHA

El Inca es líder de la serie B con 15 puntos. Luego, le siguen Defensor Tizal (11), Defensor Tanguche (9), Estudiantes Chao (7), La Túpac (4), Deportivo Nuevo Chao (3) y Defensor Chao (3).