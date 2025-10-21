Las escuadras de Deportivo Fortaleza, C.D. Talleres, Botafogo River, Atleti FBC, CAR Municipal y Academia Deportiva El Niño FC lideran sus respectivos grupos en la Segunda División del fútbol esperancino denominado “Copa Universidad Privada de Trujillo-UPRIT”, tras disputarse las primeras cuatro fechas.

Por el Grupo A, Deportivo Fortaleza abrió la jornada goleando 5-0 a la Academia La Villa Junior. Mientras tanto, Madrid Trujillo venció 1-0 a Sport Los Olivos FC.

Fortaleza es líder con 12 puntos y lleva anotados 29 tantos.

En la serie B, en tanto, C.D. Talleres derrotó 3-1 a Real Olímpico y Mariano Melgar cayó 1-9 ante Universitario Ediral.

En este grupo, Talleres y Botafogo River comparten la punta con 9 unidades.

Asimismo, en la serie C, Atletic FBC se impuso por 3-0 a Unión Indoamérica y Unión Sport Ohiggins goleó 5-1 a Deportivo Brivas.

Aquí, Atletic FBC es puntero solitario con 9 puntos.

En el Grupo D, CAR Municipal ganó 2-0 a Cusco Club y Deportivo Figueroa 4-0 Defensor Villa.

Municipal es líder con 10 unidades.

En la serie E, El Niño FC, que tiene como entrenador a José Ramírez Cubas, se mantiene como líder con 6 Puntos. Le siguen Alex Trujillo y Real Madrid Junior con 4, y Star F.B.C. y Atlético Marcelo Bielsa con 3.