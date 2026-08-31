Ignacio Buse continúa haciendo historia para el tenis peruano. El deportista nacional ascendió este lunes 31 de agosto al puesto 30 del ranking ATP, la mejor ubicación de su carrera, luego de conquistar el ATP 250 de Winston-Salem.

El peruano de 22 años derrotó en la final al británico Arthur Fery por 6-3 y 6-2, resultado que le permitió escalar seis posiciones y entrar por primera vez al Top 30 mundial.

Buse conquista su segundo título ATP

El campeonato de Winston-Salem significó el segundo título ATP Tour de Buse durante la temporada 2026.

Su primera corona llegó en mayo, cuando se consagró campeón del ATP 500 de Hamburgo sobre arcilla. Con el triunfo en Estados Unidos sumó además su primer título ATP sobre pista dura.

La ATP destacó que Buse se convirtió en el campeón más joven en la historia del torneo de Winston-Salem, superando la marca que pertenecía a Hubert Hurkacz.

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Ignacio Buse ya es número 30 del mundo

La actualización del ranking ATP publicada este lunes confirmó que Buse ascendió del puesto 36 al número 30 del mundo.

Este salto representa un nuevo récord personal y consolida una temporada en la que el peruano ha logrado ingresar de manera definitiva entre los principales jugadores del circuito profesional.

Según la ATP, Buse registra 22 victorias y 16 derrotas durante la temporada 2026.

Buse supera el mejor ranking de Luis Horna

Con el puesto 30, Buse también avanzó en la clasificación histórica de los tenistas peruanos mejor ubicados en la era ATP.

Superó el registro de Luis Horna, quien llegó al puesto 33 del mundo en 2004.

Buse queda así entre los tres peruanos con mejor clasificación histórica, detrás de Jaime Yzaga, quien alcanzó el puesto 18, y Pablo Arraya, que llegó al número 29.

Mejores rankings de tenistas peruanos

Jaime Yzaga: 18.º.

Pablo Arraya: 29.º.

Ignacio Buse: 30.º.

Luis Horna: 33.º.

Juan Pablo Varillas: 60.º.

Carlos Di Laura: 92.º.

US Open será su próximo desafío

Tras su título en Winston-Salem, Buse afrontará ahora uno de los mayores retos de su temporada: el US Open.

La ATP informó que el peruano debutará ante el estadounidense Marcos Giron.

El Grand Slam estadounidense representará una nueva oportunidad para Buse de sumar puntos y continuar acercándose a los puestos más altos del ranking mundial.

IPD destaca crecimiento de Ignacio Buse

Buse forma parte del Programa de Apoyo al Deportista del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

El presidente del IPD, Óscar Fernández, destacó el resultado alcanzado por el tenista y resaltó su desempeño internacional.

El organismo considera que el ascenso de Buse refleja el crecimiento de los deportistas peruanos que compiten en el alto rendimiento y reciben respaldo mediante sus programas de apoyo.