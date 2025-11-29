Kimberly García alcanzó un nuevo logro en su carrera al quedarse con la medalla de oro en la prueba de media maratón de marcha atlética femenina, desarrollada este sábado en la Playa Agua Dulce, en Chorrillos.

Con esta victoria, dejó atrás la deuda pendiente que tenía en los Juegos Bolivarianos, donde aún no había logrado ocupar el primer lugar.

La deportista, bicampeona mundial, mantuvo un ritmo sólido durante los 21 kilómetros de la competencia. Su desempeño le permitió dominar la prueba y asegurar una victoria contundente. Tras cruzar la meta, quedó lista para ser reconocida por el presidente del IPD, Sergio Ludeña Visalot.

García registró un tiempo de 1:35.10, marca que la colocó como número uno del ranking mundial. El podio también tuvo presencia peruana con Mary Luz Andía en el segundo lugar, quien culminó con 1:40.25. La ecuatoriana Magaly Bonilla cerró la prueba en el tercer puesto con 1:42.10.