A menos de tres meses de finalizar el 2026, miles de familias peruanas se preparan para afrontar los gastos de Navidad, celebraciones y compromisos de fin de año. Aunque diciembre también representa una oportunidad para recibir ingresos extraordinarios, como gratificaciones o aguinaldos, la falta de planificación puede afectar el presupuesto familiar y generar nuevas deudas.

Según la Encuesta Nacional de Capacidades Financieras 2022, elaborada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), solo el 13 % de los adultos peruanos alcanzó un nivel suficiente de educación financiera, mientras que el 41 % no llegó al nivel mínimo.

Ante este escenario, Andrés Uribe, director adjunto de la Unidad de Negocio de Vida de Mapfre Perú, compartió cinco recomendaciones para organizar los ingresos, aprovechar los beneficios laborales de diciembre y comenzar el 2027 con una mejor planificación económica.

“El error más común que vemos en las familias peruanas no es ganar poco, sino no planificar su gasto. Cuando llega la gratificación, el aguinaldo o cualquier ingreso extraordinario de fin de año, muchas personas lo gastan antes de haberlo recibido”, señaló Uribe.

1. Revisa tus deudas antes de recibir la gratificación de diciembre

El primer paso consiste en elaborar una lista de todas las obligaciones financieras pendientes, como tarjetas de crédito, préstamos personales y créditos vehiculares.

Uribe recomienda identificar los montos adeudados, las tasas de interés y las fechas de vencimiento para priorizar las deudas que generan mayores costos financieros.

Por ejemplo, cancelar anticipadamente una deuda con una tasa de interés anual elevada puede reducir significativamente los intereses futuros, siempre que se consideren las condiciones del crédito.

La recomendación es evitar que los ingresos extraordinarios se destinen únicamente a nuevos consumos mientras permanecen obligaciones pendientes que siguen acumulando intereses.

2. Planifica cómo utilizar la gratificación y el aguinaldo

El segundo consejo es definir con anticipación el destino de los ingresos adicionales que puedan recibirse durante diciembre.

El especialista propone dividir estos recursos en tres grandes categorías: pago de deudas, ahorro o inversión y gastos de fin de año.

Esta distribución debe adaptarse a la situación económica de cada hogar, especialmente si existen obligaciones vencidas o gastos esenciales que todavía no están cubiertos.

En el Perú, la gratificación por Navidad corresponde a los trabajadores comprendidos en los regímenes laborales que reconocen este beneficio, mientras que los aguinaldos del sector público se rigen por disposiciones específicas. Por ello, es importante verificar qué ingreso corresponde a cada trabajador antes de incluirlo en el presupuesto.

3. Construye un fondo de emergencia de tres a seis meses

Contar con dinero reservado para gastos inesperados puede evitar que una emergencia médica, la pérdida de empleo o una reparación urgente obliguen a solicitar préstamos.

Uribe aconseja comenzar con un fondo equivalente a tres meses de gastos esenciales y avanzar, según las posibilidades económicas, hacia una reserva de seis meses.

Para calcularlo, deben considerarse las obligaciones indispensables del hogar, entre ellas alimentación, vivienda, servicios básicos, transporte y educación.

Este fondo debe mantenerse en instrumentos seguros, líquidos y de fácil acceso, de manera que el dinero pueda utilizarse cuando se presente una emergencia.

La prioridad es disponer de los recursos oportunamente, más que buscar una rentabilidad elevada mediante inversiones que puedan presentar riesgos de pérdida.

4. Revisa tus seguros antes de comenzar el 2027

Otra medida recomendada es evaluar los seguros contratados y comprobar si sus coberturas siguen respondiendo a las necesidades del hogar.

El especialista señala que contar con una póliza vencida o con cobertura insuficiente puede generar gastos importantes ante accidentes, enfermedades u otros imprevistos.

Por ello, recomienda verificar las condiciones de los seguros de salud, vehiculares y de vida, según corresponda, así como revisar sus exclusiones, deducibles, costos y fechas de renovación.

También es importante evaluar si el presupuesto permite sostener el pago de las primas y si existen coberturas duplicadas o servicios que ya no resultan necesarios.

5. Establece metas de ahorro e inversión para el próximo año

El último consejo consiste en definir objetivos financieros concretos para el 2027, como cancelar una deuda, ahorrar para estudios, reunir la cuota inicial de una vivienda o comenzar a invertir.

Uribe recomienda establecer montos y plazos específicos, además de revisar periódicamente los avances para realizar ajustes cuando sea necesario.

El representante de Mapfre mencionó alternativas que combinan seguros de vida con componentes de inversión vinculados a índices bursátiles, como el S&P 500. Sin embargo, antes de contratar estos productos, es importante revisar las condiciones de protección del capital, costos, plazos, disponibilidad del dinero y riesgos de inversión.

Asimismo, se debe considerar que ningún instrumento financiero es adecuado para todas las personas y que la elección depende de los objetivos, la capacidad de ahorro y la tolerancia al riesgo de cada usuario.

¿Por qué es importante organizar el dinero antes de diciembre?

Para Andrés Uribe, los últimos meses del año representan una oportunidad para revisar las decisiones económicas del hogar y evitar comprometer anticipadamente los ingresos extraordinarios.

“El cierre de año no es solo un momento para gastar: es el momento más estratégico para planificar. Las decisiones que tomamos entre octubre y diciembre son las que determinan cómo arranca el año siguiente”, sostuvo el especialista.

La planificación financiera permite identificar gastos innecesarios, establecer prioridades y anticipar obligaciones que suelen concentrarse entre diciembre y enero.

El objetivo es evitar que las compras navideñas o los compromisos sociales generen deudas difíciles de afrontar en los primeros meses del nuevo año.

Así, elaborar un presupuesto, controlar el endeudamiento y mantener un ahorro para emergencias pueden contribuir a una mayor estabilidad económica, independientemente del nivel de ingresos de cada familia.