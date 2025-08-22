La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) advirtió que el acceso al agua potable en Perú enfrenta una crisis silenciosa, afectando gravemente a millones de personas y poniendo en riesgo la salud pública y el desarrollo social. Actualmente, 4 millones de peruanos carecen de acceso a agua por red pública y 6 millones disponen solo de conexión de agua sin desagüe.

Además, señala que el 60% de quienes reciben agua tiene un servicio con cloración deficiente, exponiéndolos a enfermedades de origen hídrico.

El impacto es más fuerte en los hogares más pobres, donde las familias sin acceso a la red pública gastan hasta 265% más de su presupuesto en agua en zonas rurales y 52% más en zonas urbanas, lo que refleja una profunda inequidad.

Asevera que no sólo hay problemas de cobertura: la calidad y continuidad del servicio también son críticas. El 24% de las empresas de saneamiento ofrece agua por menos de 12 horas al día y en el 46% más del 40% del agua producida nunca se factura. Además, 29 plantas de tratamiento de aguas residuales gestionadas por estas empresas están paralizadas.

AFIN destacó la urgencia de adoptar soluciones integrales y multisectoriales para revertir esta situación. Ante ello, propuso medidas como implementar plantas desaladoras, modernizar y mantener la infraestructura hidráulica, impulsar Asociaciones Público-Privadas (APP) para proyectos de gran escala, y promover un monitoreo eficiente de acuíferos.

Asimismo, cumplir las metas del Plan Nacional de Recursos Hídricos y coordinar programas de vivienda con acceso seguro a agua y desagüe se considera esencial para cerrar la brecha y garantizar un futuro sostenible para millones de peruanos.