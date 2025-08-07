El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, confirmó el interés de empresas japonesas en participar en los proyectos de las futuras Líneas 3 y 4 del Metro de Lima.

Este anuncio se dio en el marco de su visita a Japón, donde destacó la experiencia de estas compañías en infraestructura, las cuales ya forman parte de la construcción de la Línea 2 del Metro.

“Está el tema que ellos están participando en la Línea 2 del Metro como constructor, porque como empresas constructoras tienen una gran experiencia en ese tema y tienen interés también en participar en los concursos de la Línea 3”, señaló Pérez Reyes a RPP.

Actualmente, el Perú está convocando los procesos para ambas líneas, lo que abre oportunidades para la inversión extranjera.

El ministro resaltó la sólida relación comercial entre Perú y Japón, país que ocupa el sexto lugar como socio comercial del Perú y el tercero en Asia.

Durante las reuniones, las autoridades peruanas presentaron las ventajas de la economía local, enfatizando su estabilidad macroeconómica y políticas fiscales y monetarias serias, con el objetivo de posicionar al país como un destino atractivo para inversiones.

Además del Metro de Lima, las empresas japonesas han mostrado compromiso con otros proyectos de infraestructura en el Perú.

Pérez Reyes mencionó que ya existe un acuerdo de gobierno a gobierno para el eje vial 4 Amazonas, y se evalúa una propuesta para incluir el eje vial 1 de la misma zona, tema que será coordinado con el Ministerio de Transportes.

La delegación peruana, que también incluyó al ministro de Desarrollo Agrario, aprovechó la visita para promover la apertura de mercados japoneses a productos agrícolas peruanos como el arándano y la piña Golden, así como para atraer inversiones en los sectores minero, acuícola y forestal.