El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, exponen ante el Congreso las principales propuestas económicas.

El Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 asciende a S/ 257 562 millones, lo que representa un incremento de 2.2 % respecto al presupuesto institucional de apertura aprobado para 2025.

La propuesta forma parte de un paquete que incluye también los proyectos de Ley de Equilibrio Financiero y Endeudamiento. Según el Ejecutivo, el aumento busca mantener la ejecución de proyectos estratégicos y reforzar los servicios públicos.

Los sectores priorizados para el 2026 son educación, salud, transporte y seguridad ciudadana. Además, se plantea un mayor impulso a programas sociales. Para la elaboración de la propuesta, el MEF sostuvo reuniones técnicas con gobiernos regionales y ministerios a fin de recoger prioridades.

