El pleno del Congreso aprobó el retiro de 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a 21 400 soles, de las cuentas individuales de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Cabe mencionar que la medida debe pasar al Poder Ejecutivo para su promulgación por la presidenta de la república y entrar en vigencia.
Una vez publicada la norma, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tendrá un plazo máximo de 30 días para reglamentarla. Con el reglamento en vigencia, cada AFP activará un portal web para registrar las solicitudes. Los afiliados podrán presentar su pedido de manera física o virtual dentro de los 90 días calendarios posteriores.
El pago se realizará en armadas: cada 30 días se abonará 1 UIT (5 350 soles) hasta completar las 4 UIT. El primer desembolso se efectuará a los 30 días de presentada la solicitud ante la AFP correspondiente.
Los afiliados podrán suspender el retiro si desisten del proceso, para lo cual deberán comunicarlo a su AFP hasta 10 días antes del siguiente desembolso.
Te puede interesar
- Tomás Gálvez denuncia a fiscal de la Nación en la JNJ
- Pleno del Congreso aprueba retiro de fondos AFP de hasta 4 UIT
- Departamento de Estado de EE.UU aprobó una posible venta de 12 aviones F-16 al Perú
- Eduardo Arana y Juan José Santiváñez apelan a la campaña mediática por polémico audio
- Congreso: Aprueban dictamen que otorga beneficios a miembros de juntas vecinales
- Pleno del Congreso aprueba creación de universidades nacionales en 15 regiones
- Poder Judicial admitió a trámite apelación de Víctor Zanabria para revocar su suspensión en el cargo por 18 meses