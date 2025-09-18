El pleno del Congreso aprobó el retiro de 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a 21 400 soles, de las cuentas individuales de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Cabe mencionar que la medida debe pasar al Poder Ejecutivo para su promulgación por la presidenta de la república y entrar en vigencia.

Una vez publicada la norma, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tendrá un plazo máximo de 30 días para reglamentarla. Con el reglamento en vigencia, cada AFP activará un portal web para registrar las solicitudes. Los afiliados podrán presentar su pedido de manera física o virtual dentro de los 90 días calendarios posteriores.

El pago se realizará en armadas: cada 30 días se abonará 1 UIT (5 350 soles) hasta completar las 4 UIT . El primer desembolso se efectuará a los 30 días de presentada la solicitud ante la AFP correspondiente.

Los afiliados podrán suspender el retiro si desisten del proceso, para lo cual deberán comunicarlo a su AFP hasta 10 días antes del siguiente desembolso.

