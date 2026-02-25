La llegada del presidente de la República, José María Balcázar, y su comitiva ministerial a la región Arequipa no dejó acciones inmediatas frente a la emergencia por lluvias, generando malestar entre alcaldes distritales. La reunión se concretó este miércoles en la sede del Gobierno Regional de Arequipa.

Tras varias horas de esta sesión, el mandatario se retiró, llegó hasta el sector de Villa Continental en el distrito de Cayma y solo estuvo por menos de 10 minutos, causando indignación en los vecinos, quienes esperaban ayuda humanitaria.

Frente a esta situación, las autoridades locales, desde la sede regional, lamentaron que cada uno tuvo apenas dos minutos para exponer la grave situación que afrontan sus distritos por el impacto de las precipitaciones.

ALCALDES CUESTIONAN FALTA DE ATENCIÓN INMEDIATA

El alcalde de Cayma, Juan Carlos Linares, señaló que la información presentada por el COER Arequipa al mandatario no reflejaría la verdadera magnitud de la emergencia. No obstante, se presentó un memorial para que las declaratorias de emergencia incluyan presupuesto. "Se ha presentado un memorial indicando la necesidad del presupuesto que requiere Arequipa. El presidente se ha comprometido en las siguientes horas a evaluar la región y sacar un decreto de la necesidad", dijo.

Por su parte, el alcalde de Paucarpata, Marco Antonio Anco, indicó que hasta el momento no hay atención inmediata, sino solo palabras. “Se ha pedido la asignación de 100 mil soles a cada distrito incluido en la emergencia”, afirmó.

La alcaldesa de Yura, Mirtha Ruelas, manifestó que su distrito continúa enfrentando la situación sin respaldo, y aceptó que hay desunión para afrontar estos eventos extremos.

En tanto, el alcalde de Cerro Colorado, Manuel Vera, cuestionó el diagnóstico presentado al Ejecutivo, señalando que no refleja la realidad de la jurisdicción.

Asimismo, el alcalde de José Luis Bustamante y Rivero, Fredy Zegarra Black, afirmó que, pese a la declaratoria de emergencia, no han recibido ayuda humanitaria ni maquinaria.