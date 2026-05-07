La salida de Víctor Hugo Rivera Chávez del cargo de alcalde provincial de Arequipa deja más dudas que logros. Tras su vacancia por el denominado caso “Flechita”, deja a la ciudad de Arequipa sin las transformaciones urbanas que fueron la columna vertebral de su propuesta de gobierno.

Ahora, su sucesora, Ruccy Oscco Polar, heredará una agenda cargada de proyectos a medio camino y compromisos que nunca pasaron al papel. El transporte, seguridad ciudadana, limpieza pública y obras de envergadura son algunos puntos que hasta los mismos regidores reconocen que se debieron priorizar.

LO QUE FALTA

Al respecto, el regidor José Suárez indicó que uno de los aspectos más notorios fue el incremento de la recaudación tributaria municipal, la implementación de notificaciones electrónicas y la eliminación de presuntas mafias vinculadas al borrado irregular de papeletas dentro de la comuna provincial.

No obstante, el concejal reconoció que los resultados no fueron suficientes frente a las necesidades de la ciudad como el transporte y la inseguridad.

Entre los puntos más ambiciosos de la gestión de Rivera fueron los tres intercambios viales, con una inversión total de 240 millones de soles. Los puntos de intervención: el ingreso a Ciudad Municipal, el cruce de Metropolitana con Promart y la intersección de Colón con Guardia Civil, si bien algunos se encuentran en proceso de licitación o próximos a ejecutarse, no terminarían en este 2026 y quedarían pendientes para gestión entrante.

El Puente Independencia, también conocido como Puente Los Andes, diseñado para conectar Alto Selva Alegre y Miraflores, está en duda sobre su ejecución.

La deuda más sentida por los arequipeños sería la reforma del transporte público. Se anunció que el SIT pasaría a la fase operativa; no obstante, a la fecha se oficializó el incremento de la tarifa a S/ 1.30 para el pasaje adulto (un monto que muchos no aceptan) y falta el componente tecnológico.

A esta lista se suma el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), instrumento clave para el ordenamiento territorial de la ciudad. Si bien se avanzó en el levantamiento de observaciones tras años de judicialización, el documento definitivo no se fue aprobado.

LO QUE SÍ DEJÓ

De otro lado, la regidora Cleopatra Chávez admitió que pese a algunas intervenciones menores, no hay proyectos emblemáticos. “Hay que reconocer que la población esperaba obras grandes, de impacto, proyectos que realmente marquen un antes y un después en la ciudad, pero eso no se ha dado. Se han hecho trabajos menores”, dijo.

Además, Rivera Chávez sí pudo inaugurar el Intercambio Vial Bicentenario, aunque la obra fue recibida con críticas por ser entregada de manera incompleta y con problemas no resueltos en zonas aledañas.

También se ejecutó un paquete de mantenimiento vial en avenidas principales como Independencia, Jorge Chávez y Andrés Avelino Cáceres, además de obras de asfaltado en Álvarez Thomas, avenida San Jerónimo, entre otros.