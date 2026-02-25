Tuvo que ocurrir un desastre para desempolvar un proyecto de encausamiento de la torrentera El Chullo, desde la urbanización Santa Fe, en el distrito de Sachaca, bajo un convenio firmado en el 2024 entre la Municipalidad Distrital de Sachaca (MDS) y el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), que no vio la luz por un tema presupuestal e inviabilidad.

Al respecto, el gerente regional de Infraestructura, Fabián Enríquez, señaló que el proyecto contemplaba un ancho de 3,4 metros (canalización) y 2,4 metros de alto. “Eso quiere decir que es menor que la sección de la canalización de El Chullo, que ha ejecutado la Municipalidad de Yanahuara; esto era totalmente inviable, técnicamente inadecuado con los estudios básicos mal diseñados y con una hidrología con muchas carencias”, refirió.

El funcionario añadió que, bajo estas circunstancias, era imposible de ejecutar, cuya desembocadura termina en el río Chili. A esto, añadió que la comuna distrital no contaba con el saneamiento físico legal y de conseguir las licencias respectivas.

“La solución que estamos proponiendo ahora a través de nuestro gobernador, justamente a nivel de Gobierno nacional, es que, desde la altura del puente Concordia, se haga un sistema de drenaje integral. Si vemos a la altura del puente Concordia, el ancho de la torrentera es más o menos de 6 metros por 3 (metros) de alto; esto ya tiene que ser un proyecto integral y tiene que intervenir el Gobierno central”, agregó.

SIN RETORNO

Por su parte, el gerente general del GRA, Berly Gonzales, en una posición más defensiva, atribuyó a dificultades técnicas el que este proyecto no avanzara desde la gestión de Norma Mamani Coila, exgerenta general del GRA y quien informara de esto días atrás.

Gonzales señaló que dentro de las obligaciones del GRA consideradas en este convenio se señalaba que el proyecto debía ser financiado con recursos del 2024. “¿Qué estamos hoy? 2026. En el 2024, la señora Norma Mamani ha sido gerenta general y lo ha sido hasta marzo del 2025; entonces, si el propio convenio suscrito por ella decía que debía ser financiado en el 2024, debió empezar su financiamiento en el 2024”, expresó.

Al ser consultado sobre alguna comunicación que se haya cursado a la comuna distrital de Sachaca por este asunto, indicó que el expediente técnico se devolvió en el 2025, sin tener una nueva respuesta desde la comuna distrital.

Tuvo que ocurrir el desborde de la torrentera El Chullo, que afectó también a la urbanización Santa Fe, para que nuevamente se pusiera sobre la mesa este proyecto, sin descartar que este convenio pierda su vigencia, dado que la MDS debe reestructurar el expediente técnico

“Nos tendremos que sentar con el alcalde de Sachaca (Renzo Salas) y él tendrá que demostrar técnicamente que esa es una solución para su distrito y que no vamos a tener una obra (como se hizo en el 2020) en el distrito de Yanahuara, que tiene muros de contención, pero la fuerza del agua y el angostamiento han generado la desgracia”, expresó.

En otro punto, mencionó que, pese a que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) viene determinando las fajas marginales de las torrenteras, estas no se cumplen, existiendo proyectos urbanizables en estas, tanto en Yanahuara como en Sachaca.

OTRO PROYECTO

Aunque el gerente regional de Infraestructura habló de un proyecto de drenaje desde el puente Concordia, Gonzales mencionó que se debe resolver el largo de los 20 kilómetros que recorre esta quebrada desde el volcán Chachani, pasando por los distritos de Cayma, Yanahuara y Sachaca.