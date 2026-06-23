El ingeniero de sistemas Roiser García Casani, de 45 años, falleció en la unidad de trauma shock del hospital Goyeneche, en Arequipa, luego de ser sometido a una intervención quirúrgica por una fractura en la cabeza. Sus familiares sospechan que fue víctima de un presunto asalto tras abordar un falso taxi.

El profesional, natural del Cusco, trabajaba desde hace tres meses y medio en Arequipa como integrante del equipo encargado de ejecutar el hospital de contingencia del Iren Sur.

Salió de reunión por el Día del Padre y nunca llegó a casa

Según relató su hermano Jonathan García, la noche del viernes 19 de junio compartió con compañeros de trabajo una reunión por el Día del Padre. El grupo acudió primero a una pollería y posteriormente a un local nocturno ubicado en la avenida Dolores, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

Minutos después de la medianoche del sábado, Roiser García decidió retirarse. Sus compañeros lo vieron abordar un automóvil gris que debía trasladarlo hasta su vivienda, en Cerro Colorado, pero nunca llegó a su destino.

Fue hallado inconsciente en Mariano Melgar

Alrededor de las 5:15 de la mañana, el ingeniero fue encontrado tendido e inconsciente en una vía pública, cerca de un parque ubicado a pocas cuadras de la comisaría de Jerusalén, en el distrito de Mariano Melgar.

De acuerdo con los familiares, las cámaras de seguridad de viviendas cercanas registraron que dos hombres descendieron de un automóvil gris y dejaron al ingeniero en el lugar. Por ello, sospechan que se trataría del mismo vehículo que abordó al salir del establecimiento.

Serenos del distrito trasladaron al profesional al hospital Goyeneche, donde fue sometido a una operación debido a la gravedad de las lesiones, pero falleció la tarde del domingo.

Familia pide esclarecer el caso

Los familiares llegaron desde Cusco para acompañar al ingeniero durante su hospitalización y expresaron su preocupación porque, según señalaron, no se habrían realizado diligencias de investigación durante las primeras horas posteriores al hallazgo.

“Hemos pasado el Día del Padre entre lágrimas, esperando que mi hermano despierte. Lo que exigimos ahora es que se investigue y se halle a los responsables”, manifestó Jonathan García.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias en las que se produjeron los hechos.

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