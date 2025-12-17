Mineros artesanales de Atico Callpa y Calpa Renace, luego de sostener reunión de coordinación ayer martes por la tarde, tomaron por la madrugada de hoy miércoles 17 de diciembre la carretera Panamericana Sur, altura del distrito de Chala, en la provincia de Caravelí.

Vía nacional fue tomada por los mineros artesanales. Foto: PNP.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, son alrededor de 250 personas quienes han tomado la vía nacional, impidiendo el tránsito de los vehículos.

Los mineros informales argumentan que la medida es para presionar al Congreso de la República apruebe en segunda votación el proceso de formalización minera. Trascendió que la medida se extenderá hasta el 19 de diciembre.

A estas horas ya se observa gran cantidad de vehículos varados en ambos sentidos, en especial camiones de carga pesada y buses de transporte interprovincial de pasajeros.