El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento destinó S/ 25 millones para descolmatar 55 puntos críticos a nivel nacional, de los cuales 24 se encuentran en Arequipa. En la provincia se intervienen cuatro tramos de la torrentera El Chullo, que abarcan 4,7 kilómetros, con la meta de culminar los trabajos hasta el 30 de noviembre, antes de las lluvias por el fenómeno El Niño.

Ayer, el ministro Mauricio Arnillas, realizó una inspección en la quebrada, desde donde informó que la descolmatación registra alrededor del 30% de avance. Las labores buscan retirar piedras, arena y otros materiales acumulados que reducen la capacidad del cauce para conducir el agua y aumentan el riesgo de desbordes durante las precipitaciones.

Para acelerar las intervenciones, el sector trabaja con tres grupos de maquinaria propia y contrató 13 equipos adicionales de empresas privadas. Según el ministro, la maquinaria estatal opera incluso en dos turnos, mientras las empresas contratadas avanzan en los sectores asignados para cumplir el plazo previsto.

Arnillas advirtió que la limpieza del cauce no será suficiente para eliminar todos los riesgos, debido a que existen sectores donde el ancho de la torrentera se ha reducido considerablemente por las ocupaciones y las condiciones del terreno.

“Estamos haciendo la limpieza de la caja hidráulica, pero no nos da el tiempo como para poder hacer trabajos mayores como muros de contención, ampliar la caja hidráulica en algunos lados que la han reducido hasta dos metros, cuando debería tener 14”, señaló.

Pese a estas limitaciones, el ministro anunció la construcción de un muro de contención de 180 metros de longitud en el sector del puente del colegio Lord Byron, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. La obra tendrá un plazo de ejecución de 100 días calendario y se espera que concluya a fines de diciembre o, como máximo, en enero, aunque su avance estará condicionado por el cronograma de ejecución.

Asimismo, informó que se acordó elaborar un proyecto integral para la torrentera El Chullo, desde las faldas del volcán Chachani hasta su desembocadura. El estudio permitirá establecer el ancho que debe respetarse y definir las intervenciones necesarias para encauzar la quebrada y reducir la exposición de las viviendas ubicadas en sus márgenes.

Durante la misma jornada, el ministro también informó sobre la declaratoria de emergencia del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, debido a las brechas de acceso a servicios básicos en el país. Según las cifras que presentó, el Perú registra un déficit de 1,9 millones de viviendas, mientras que 15 millones de personas carecen de servicio de desagüe y nueve millones no cuentan con agua potable domiciliaria de calidad.

Arnillas sostuvo que los proyectos de agua potable y alcantarillado demoran, en promedio, entre siete y nueve años, e incluso más, por lo que consideró necesaria una reorganización profunda del sector. En Arequipa, entretanto, la prioridad inmediata es completar la descolmatación de los puntos críticos dentro del plazo anunciado y avanzar con las obras de protección para reducir los riesgos ante futuras lluvias.