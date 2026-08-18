Son 6 kilómetros de la Panamericana Sur que aún permanecen bloqueados e impide restablecer el tránsito vehicular entre Atico y Ocoña, en Arequipa, luego de los huaicos y deslizamientos provocados por las intensas lluvias registradas desde el domingo. Los puntos más críticos se encuentran entre los kilómetros 725 y 731, en los sectores de Quebrada Honda y La Planchada.

De acuerdo con Provías, en este tramo aún se concentra gran cantidad de lodo, piedras y vehículos afectados, por lo que la maquinaria pesada trabaja para despejar completamente la vía. La meta es culminar las labores durante este martes y habilitar el paso de vehículos en horas de la tarde, si las condiciones lo permiten.

Maquinaria limpia la Panamericana Sur tras bloqueos en Atico-Ocoña

En La Planchada, algunos vehículos fueron arrastrados por la fuerza de los huaicos y terminaron cubiertos parcialmente por el lodo. La emergencia también ha dejado una larga fila de unidades varadas. Se estima que aproximadamente 3 kilómetros de vehículos permanecen detenidos a la espera de la reapertura de la carretera.

Los trabajos de limpieza se desarrollan en dos frentes, con maquinaria que avanza tanto desde el lado de Caravelí como desde Camaná. Inicialmente fueron reportados alrededor de 32 kilómetros de carretera obstruidos por los deslizamientos y acumulación de material.

Panamericana Sur: Falta limpiar 6 km. Para restablecer el tránsito entre Atico y Ocoña

Mientras continúan las labores, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa anunció que hoy llegará a la zona para brindar asistencia a los pasajeros y conductores que permanecen varados. Se tiene previsto entregar agua y galletas para los pasajeros que permanecen en los buses.

Además se ayudará a las familias cuyas viviendas resultaron afectadas por las lluvias. Se trasladarán calaminas, plásticos, palas y otras herramientas que permitan a los afectados realizar labores de protección y limpieza.

VIENTOS Y DESCENSO DE TEMPERATURA

La situación podría complicarse debido a las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días. El Senamhi pronosticó la posibilidad de lloviznas en la costa de Arequipa, mientras que entre el 19 y 20 de agosto se esperan vientos de hasta 38 km/h en Arequipa, Moquegua y Tacna.

En las zonas altoandinas de la región Arequipa también se prevé un descenso de temperaturas durante las noches del miércoles 19 y jueves 20 de agosto, con una intensidad de moderada a fuerte. Además, los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 45 km/h.