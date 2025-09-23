El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que este martes 23 de septiembre, a las 12:39 p. m., se registró un sismo de magnitud 5.8 en la región Arequipa.
De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (Censis), el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 60 kilómetros al suroeste del distrito de Lomas, en la provincia de Caravelí, a una profundidad de 30 kilómetros.
El evento alcanzó una intensidad de nivel IV en la escala de Mercalli Modificada, lo que significa que fue percibido de manera moderada por la población local, sin que hasta el momento se reporten daños materiales o víctimas.
El IGP recordó a la ciudadanía la importancia de mantener la calma en caso de sismos, revisar las rutas de evacuación y tener siempre lista una mochila de emergencia.
TE PUEDE INTERESAR
- Motociclista atropella a mujer de 74 años en Satipo y escapa sin auxiliarla
- Huancayo: A sus 13 años clasifica a la etapa nacional de los Juegos Escolares y sueña con llegar a las Olimpiadas
- Pichanaqui: Asaltantes caen por GPS de camioneta que robaron y que no pudieron arrancar
- Satipo: Paseo por el Día de la Primavera acaba en muerte de una menor de solo cinco años
- Huancayo: Allanan casas y detienen a tres involucrados en desaparición de joven cobrador (VIDEO)