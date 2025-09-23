El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que este martes 23 de septiembre, a las 12:39 p. m., se registró un sismo de magnitud 5.8 en la región Arequipa.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (Censis), el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 60 kilómetros al suroeste del distrito de Lomas, en la provincia de Caravelí, a una profundidad de 30 kilómetros.

El evento alcanzó una intensidad de nivel IV en la escala de Mercalli Modificada, lo que significa que fue percibido de manera moderada por la población local, sin que hasta el momento se reporten daños materiales o víctimas.

El IGP recordó a la ciudadanía la importancia de mantener la calma en caso de sismos, revisar las rutas de evacuación y tener siempre lista una mochila de emergencia.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0636

Fecha y Hora Local: 23/09/2025 12:39:18

Magnitud: 5.8

Profundidad: 30km

Latitud: -15.93

Longitud: -75.27

Intensidad: IV Lomas

Referencia: 60 km al SO de Lomas, Caraveli - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 23, 2025

