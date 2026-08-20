Tras el sismo de magnitud 7.2 registrado a 35 kilómetros al norte de Coracora, el alcalde provincial de Parinacochas, Yony Reyes Anampa, informó que las autoridades se desplazan hacia las zonas que podrían haber sido afectadas por el movimiento telúrico.

El burgomaestre, quien se encontraba de comisión en Lurín, señaló que una de las principales preocupaciones está relacionada con las condiciones de las viviendas en sectores rurales, donde predominan construcciones de adobe y calamina.

“En este momento toda la brigada y las autoridades se está desplazando al parecer hacia el hacia el norte. A los pueblos que pueden ser afectados puntualmente en la ciudad de Coracora. Sin embargo, debo exhortar a las autoridades regionales nacionales que hay que activar el nivel de apoyo, las casas generalmente son de adobe, de calamina y que están susceptibles a este hecho de gravedad del sismo”, expresó para RPP.

Sismo de magnitud 7.2 en Ayacucho no genera tsunami en el litoral peruano

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el fuerte sismo de magnitud 7.2 registrado a las 13:00:16 no genera tsunami en el litoral peruano.

De acuerdo con la información difundida por la institución, el epicentro se ubicó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 108 kilómetros, según los datos proporcionados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

La información de la Marina corresponde a la evaluación del evento sísmico y precisa que no existe amenaza de tsunami para el litoral peruano.

#ÚltimoSismoCercano

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

20-08-26 13:00:16

Magnitud: 7.2 Mw

Referencia: 35 km al N de Coracora, Parinacochas - Ayacucho

Profundidad: 108.00 km

Fuente: IGP pic.twitter.com/fBBXupXZCN — Hidrografía Perú (@DHN_peru) August 20, 2026