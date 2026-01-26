El Ministerio de Cultura determinó la protección provisional del sitio arqueológico Aikas Pata, situado en el distrito de Luricocha, provincia de Huanta, en el departamento de Ayacucho, como una acción urgente para resguardar este patrimonio ante amenazas de daño.

Sucede que el sitio arqueológico Aikas Pata, valorado por su riqueza cultural e importancia histórica, enfrenta riesgos tanto por intervenciones humanas como por factores ambientales, según informes técnicos que respaldaron la medida.

Entre las amenazas, acopio de tierra y piedras dispuestas al lado oeste y parte media de la poligonal propuesta para el sitio, así como la existencia de una trocha carrozable que se orienta de este a oeste y que cruza de manera transversal por medio del bien arqueológico. A esto se suma la expansión urbana hacia el suroeste de la poligonal arqueológica.

Entre los factores naturales, refiere que el sitio arqueológico es afectado por las escorrentías de las aguas lluvias, así como por los mismos factores medioambientales propios de la zona.

Por ello, se determinó la Protección Provisional del sitio arqueológico Aikas Pata, por el plazo de dos años, prorrogable por el mismo periodo, salvo que se identifique afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario.

Para tal objetivo, se dispuso paralización y/o cese de la afectación. Con la presencia de autoridades, se hizo el “retiro del desmonte de tierra y piedras dispuestas al interior de “Aikas Pata”. También, se instó al Fiscal de Prevención del Delito de la provincia de Huanta y a la Policía de la Comisaría de Huanta a estar atentos ante cualquier acto que podría afectar la integridad del mencionado bien arqueológico", refiere el documento.

Así también, la ejecución de las medidas preventivas que deberán materializarse empleando los recursos humanos, logísticos y operativos de los que dispongan.