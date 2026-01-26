Un expolicía fue capturado por la PNP tras ser acusado de participar en un asalto en grupo contra turistas en la ciudad de Iquitos, en la región de La Libertad, bajo la modalidad conocida como “robo en manada”.

Según información policial, el detenido fue identificado como Rajin Benjy Grenwich del Águila (33), quien junto a Friorlid Remigio Corrales Ordoñez (32), interceptó en cinco mototaxis a los turistas para quitarles sus pertenencias.

El jefe de la Región Policial Loreto, general PNP Fernando Mego Avellaneda, señaló que los intervenidos también estarían involucrados en otros hechos delictivos. "Lo interceptan entre varias motocars. En este caso han sido cinco motocars que han interceptado a la víctima", dijo el jefe policial a RPP.

Además, los detenidos estarían implicados también en el robo a una mujer, mientras se trasladaba en una mototaxi, siendo despojada de una cadena y un dije de oro valorizados en aproximadamente 6 mil soles.

Tras la intervención, se constató que los detenidos registran antecedentes policiales, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes.