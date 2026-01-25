El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en 23 regiones del país, a partir del martes 27 de enero. La alerta es considerada naranja.

Según Senamhi, las precipitaciones afectarán a zonas de la selva y la sierra, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento, granizo, nevadas y aguanieve, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, deslizamientos, huaicos y crecida de ríos y quebradas.

REGIONES AFECTADAS EN LA SELVA

De acuerdo al informe, los departamentos afectados son Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. Las lluvias se presentarán del martes 27 al jueves 29 de enero.

Se prevén acumulados de lluvia próximos a los 60 mm/día en la zona norte, cercana a los 70 mm/día en el centro y valores de alrededor de los 80 mm/día en el sur.

REGIONES AFECTADAS EN LA SIERRA

La afectación se estima en Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tacna. Las precipitaciones serán del martes 27 al miércoles 28 de enero.

Se esperan acumulados de lluvia entre 12 y 26 mm/día en la zona norte, entre 14 y 21 mm/día en el centro y valores entre 16 y 25 mm/día en el sur. Asimismo, se prevé granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3800 m s. n. m. de la sierra central y sierra sur.

Ante estas situaciones, INDECI exhortó a los gobiernos locales a revisar las rutas de evacuación para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de centros de salud.

Así también se recomienda a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas y otras medidas preventivas.