El Congreso de la República iniciará este lunes su semana de representación parlamentaria, que se prolongará hasta el viernes 30 de enero, en cumplimiento del Reglamento del Parlamento que obliga a los legisladores a acercarse a sus electores.

El objetivo es mantener una comunicación directa con los ciudadanos y las organizaciones sociales para conocer sus necesidades y procesarlas.

Durante este lapso de cinco días, los congresistas deben viajar a sus respectivas circunscripciones electorales, de manera individual o en grupo.

Asimismo, según el Reglamento, atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalización de autoridades respectivas y actuar como mediador entre los ciudadanos y los entes del Poder Ejecutivo.

Para los legisladores que representan a los peruanos residentes en el extranjero, este periodo se extiende por siete días calendario continuos en sus respectivas circunscripciones.