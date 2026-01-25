El Congreso de la República iniciará este lunes su semana de representación parlamentaria, que se prolongará hasta el viernes 30 de enero, en cumplimiento del Reglamento del Parlamento que obliga a los legisladores a acercarse a sus electores.
El objetivo es mantener una comunicación directa con los ciudadanos y las organizaciones sociales para conocer sus necesidades y procesarlas.
Durante este lapso de cinco días, los congresistas deben viajar a sus respectivas circunscripciones electorales, de manera individual o en grupo.
Asimismo, según el Reglamento, atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalización de autoridades respectivas y actuar como mediador entre los ciudadanos y los entes del Poder Ejecutivo.
Para los legisladores que representan a los peruanos residentes en el extranjero, este periodo se extiende por siete días calendario continuos en sus respectivas circunscripciones.
TE PUEDE INTERESAR:
- Continúa campaña virtual de Vladimir Cerrón a pesar de clandestinidad
- Proyecto de ley busca declarar Patrimonio Cultural la sede de Petroperú en San Isidro
- Lista cerrada: Son 36 candidatos que aspiran a presidencia en las Elecciones 2026
- Blindaron “Sarratea”, pero ahora buscan sacar a Jerí
- César Sandoval: “Acuña fue el remedio contra el virus del Apra”