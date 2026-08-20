La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el fuerte sismo de magnitud 7.2 registrado a las 13:00:16 no genera tsunami en el litoral peruano.

De acuerdo con la información difundida por la institución, el epicentro se ubicó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 108 kilómetros, según los datos proporcionados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

La información de la Marina corresponde a la evaluación del evento sísmico y precisa que no existe amenaza de tsunami para el litoral peruano.

#ÚltimoSismoCercano

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

20-08-26 13:00:16

Magnitud: 7.2 Mw

Referencia: 35 km al N de Coracora, Parinacochas - Ayacucho

Profundidad: 108.00 km

Fuente: IGP pic.twitter.com/fBBXupXZCN — Hidrografía Perú (@DHN_peru) August 20, 2026