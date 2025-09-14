Un policía en actividad falleció este domingo 14 de setiembre tras un choque frontal entre una camioneta y un bus interprovincial de la empresa Cavassa en el kilómetro 421 de la Panamericana Norte, en Chimbote, Áncash.

La víctima viajaba en la camioneta con su esposa, quien resultó herida y fue trasladada a un hospital.

El bus, que transportaba a más de 50 pasajeros con destino a Sullana, sufrió daños materiales considerables, pero no hubo heridos entre sus ocupantes.

Los pasajeros esperaron varias horas para ser trasladados a otra unidad, mientras la empresa no se ha pronunciado oficialmente.

La Policía Nacional y el Ministerio Público llegaron para levantar el cadáver e iniciar la investigación del accidente, centrada en la inspección de los vehículos y la recolección de testimonios. La vía, un tramo clave de alta circulación en la Panamericana Norte, ha registrado incidentes previos, por lo que se insiste en reforzar la seguridad vial.

Hasta el cierre de la nota, el policía no fue identificado públicamente y las autoridades investigan su trayectoria y situación de servicio. Se espera un pronunciamiento oficial y la definición de acciones legales tras las investigaciones.