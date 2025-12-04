Desde el 1 de diciembre, las operaciones en el aeropuerto Alejandro Velasco de Cusco, han ampliado su horario de operaciones, recibiendo vuelos desde las 04:00 hasta las 02:00 horas, vale decir, por un lapso ininterrumpido de 22 horas.

Esta ampliación de horario se dio luego de la firma de un convenio entre la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial - Corpac, con la empresa Latam Airlines Perú, que ahora operará más vuelos en más horarios.

Esta iniciativa ha sido tomada a bien por el sector turismo en Cusco, que calificó de necesaria esta ampliación debido a la alta demanda por vuelos desde y hacia la Ciudad Imperial; sin embargo el grueso de la población que vive en alrededores del aeropuerto ha alzado su voz de protesta.

Uno de los que se postula en contra de todo tipo de ampliación en el horario de atención del aeropuerto, y es más, pide que se reduzca las horas comerciales del mismo, es el gerente de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, Héctor Ramos, quien sostiene que el excesivo ruido de los aviones perjudica enormemente a la población circundante.

“Hay un ruido ensordecedor que afecta a la población de Cusco, no están cumpliendo con los estándares de decibeles, hay centros de salud, instituciones educativas que sufren un atentado, rechazamos esta inconsulta aprobación entre Corpac y Latam. Vamos a a exigir a Comunicaciones y al Minam los estudios de los límites máximos acústicos y de decibeles, y que demuestren que no se afecta la salud de la población”, refirió.

La autoridad del distrito de San Sebastián, que queda a un lado del aeropuerto, también mencionó que se debe priorizar la salud física y emocional de la ciudadanía, en lugar de poner primero el comercio y el turismo. “Las personas solo tendrán dos horas de sueño, así nadie puede vivir en paz, seguro hay pobladores que ya se acostumbraron al fuerte ruido, pero la mayoría no”, acotó.

Por su parte, el gerente de Comercio Exterior y Turismo del Cusco, Rosendo Baca, hizo hincapié en la construcción del aeropuerto de Chinchero, para evitar este tipo de inconvenientes con el aeropuerto Alejandro Velasco.

“Tenemos un aeropuerto en el centro de la ciudad que causa diversa malestares, es momento de que la autoridad nacional entienda que Chinchero es una prioridad para todos, Su culminación debe ser una prioridad para los gobiernos de turno, Cusco ya no puede esperar más”, refirió.