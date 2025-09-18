El alcalde de MachuPicchu Pueblo, Elvis La Torre, denunció que la crisis turística en su distrito no está siendo atendida con la seriedad necesaria por el Gobierno central.
Durante una entrevista para Canal N, La Torre criticó que ni el presidente del Consejo de Ministros ni los titulares de Cultura y Ambiente hayan participado en las mesas de trabajo convocadas por el Gobierno Regional del Cusco, lo que ha incrementado el malestar en la población.
El burgomaestre explicó que el principal problema es el enfrentamiento entre las empresas de transporte turístico Consettur Machu Picchu y San Antonio de Torontoy. Indicó que la empresa entrante ha ofrecido una tregua de 72 horas que vence mañana y advirtió que, si no se llega a un acuerdo, “podrían reanudarse las paralizaciones y bloqueos en la zona”.
También se cuestionó que el Ministerio de Cultura siga administrando Machu Picchu desde Lima y propuso descentralizar la gestión turística hacia el Gobierno Regional del Cusco o crear una autoridad autónoma local.
