Cusco: PNP rescata a ‘Pitufina’, can que cayó a barranco en Sacsayhuamán (VIDEO)

Efectivos policiales de la Comisaría de Cusco, desarrollaron un exitoso rescate al poner a salvo a un can de nombre ‘Pitufina’, que se encontraba atrapada al fondo de un abismo de aproximadamente 100 metros de profundidad en el sector denominado Balcón del Diablo - Sacsayhuamán.

Tras recibir la alerta mediante la Central de Emergencias 105, los agentes del orden se constituyeron de inmediato en el lugar, donde se entrevistaron con la ciudadana Rosario G. (55), propietaria del animal, quien confirmó la caída accidental de su mascota. Ante la emergencia, el personal policial procedió a implementar maniobras de rescate vertical, utilizando cuerdas y equipos de descenso para alcanzar la base del barranco.

Luego de un trabajo coordinado que contó con el apoyo de los pobladores de la zona, los efectivos lograron estabilizar al can y ascenderlo hasta la superficie. Tras la evaluación correspondiente, se constató que el ejemplar fue rescatado con vida y sin lesiones que pusieran en riesgo su integridad, pese a la considerable altura de la caída.

Finalmente, ‘Pitufina’ fue entregada a su propietaria, quien agradeció el compromiso y la rápida respuesta de los agentes cusqueños de la Policía.

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