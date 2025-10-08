La empresa colombiana Natural Gas Company - Nagasco, será la encargada de la construcción de 25 kilómetros de redes de distribución en el distrito de San Jerónimo (Cusco). De esta manera, dicho proyecto se complementará con la implementación de la Planta Satélite de Regasificación (PSR) de gas natural licuado, lo que permitirá atender a 1 000 familias cusqueñas en una primera etapa, llevando energía menos contaminante y económica a sus hogares.

El anuncio lo hizo el gobernador regional, Werner Salcedo, en el marco de una visita guiada a la PSR del Proyecto de Masificación con Gas Natural de la región cusqueña, cuya construcción física ha concluido al 100 % ingresando a su fase final de implementación física. “Seamos testigos de tener esa primera vivienda con gas domiciliario, que así nace la historia que todos queremos”, destacó.

Precisó que el Fise en el presente año, licitará ocho plantas satélite de regasificación de GNL en las provincias de La Convención, Quispicanchi, Canchis, Espinar, Chumbivilcas, Cusco y Canas, como parte del plan de masificación de gas natural. “El gasoducto para el Cusco tiene que ser realidad, el gasoducto para el sur peruano, lo propio. Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso por contribuir al cierre de brechas energético, impulsando proyectos que garanticen el acceso a energía limpia y económica”, enfatizó.

Respecto a la instalación de 25 kilómetros de red troncal, dijo que se hará con tubería de 200 milímetros de diámetro desde el paradero K’ayra hasta antes del penal de Qenccoro. En tanto, la conexión domiciliaria, comprenderá la instalación de una tubería hasta con tres puntos de entrega de gas natural para cocina, ducha y calefacción.

Reiteró que el Ministerio de Energía y Minas contempla implementar un total de 13 plantas satélite en la región Cusco, ocho de ellas aptas para licitar este año y el resto durante el 2026.