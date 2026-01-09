En una zona de difícil acceso, sin cobertura de comunicaciones y ubicada a aproximadamente cuatro horas del centro urbano más cercano, cuatro personas de sexo femenino, entre ellas tres menores de edad, fallecieron a causa de una descarga eléctrica (rayo) ocurrida en la comunidad de Tacmara, distrito de Pacobamba, provincia de Andahuaylas (Apurímac).

El hecho fue comunicado a la Policía por las autoridades comunales, tras lo cual efectivos de la Comisaría de Huancarama coordinaron con el personal de salud del distrito de Pacobamba y con el representante del Ministerio Público de Huancarama, con quienes se constituyeron al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes.

El incidente se registró en el sector Racachayocc, donde las víctimas se encontraban al interior de una choza rústica construida con palos, paja y plástico. En el interior del inmueble se hallaron cuatro cuerpos en posición decúbito dorsal y cubiertos con colchas.

Las personas fallecidas fueron identificadas como J. T. P., quien no portaba documento de identidad, y las menores S. J. A. P. (8), D. P. G. (12) y E. S. P. A. (12). De acuerdo con el informe médico, la causa básica de muerte fue descarga eléctrica atmosférica, presentando quemaduras de primer, segundo y tercer grado, determinándose como causa final el paro cardiorrespiratorio.

Asimismo, otras tres personas resultaron heridas, quienes fueron auxiliadas por los pobladores del lugar y trasladadas a la posta médica de Tacmara, donde reciben atención especializada.