Ian Treger (29) desapareció el último 13 de mayo en la ciudad de Cusco, entonces el norteamericano había señalado que se iba de caminata a la Montaña de Siete Colores, sin embargo las autoridades locales han descartado que haya llegado a dicho atractivo turístico; desde ese día su paradero es un misterio.

Recientemente a Cusco llegó la madre del visitante, Mishell Ludwig, quien, lágrimas en los ojos pidió toda la ayuda posible por parte del Gobierno, Policía y pobladores, a fin de hallar a su único hijo, de quien no sabe nada hace más de un mes.

“Él nunca había hecho esto antes, a él gusta de hacer caminatas y viajar pero siempre regresó, antes de partir él dijo que iría a un lugar donde no había servicio de celular por seis días, él es muy competitivo y está bien entrenado, fue boy scoutt y tiene entrenamiento en vida silvestre y primeros auxilios”, señaló la madre de Ian.

Luego mencionó que llegó a Cusco procedente de Ecuador y que antes estuvo en Mancora, Lima y Trujillo y Cusco, también señaló que Ian estuvo en un airbnb cusqueño hasta el 12 de mayo, cuando le dijo al encargado que volvería el día 18, de ahí le enviaron mensajes por sus cosas, pero nunca más contestó.

“Llamo a las personas que tienen cámaras por la zona de avenida Ejército para que nos puedan dar las imágenes, él no salió de Perú porque dejó su pasaporte y la Embajada de Estados Unidos ha revisado los vuelos y no ha salido del país. Yo creo que él se hirió realizando su recorrido y ahora está siendo cuidado por buenas personas, es lo que ruego”, acotó.

De otro lado, el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Policía en Cusco, confirmó el arribo de un helicóptero del Ejército Peruano, que ya se encuentra en operatividad, realizando sobrevuelos en las zonas adyacentes al nevado Ausangate y Montaña de Siete Colores, de no hallar evidencias se trasladará hasta la zona de Choquequirao.

DATO

- Si tiene alguna información acerca del paradero de Ian llamar inmediatamente al 105 de la Policía o acudir a la comisaría más cercana.