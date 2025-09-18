Los servicios turísticos en Machu Picchu operan con normalidad desde hoy, tras el inicio de la tregua de 72 horas. Esta información fue dada por el director general de desarrollo turístico del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Bratzo Bartra Ibazeta.

“Están operando con normalidad desde el día de hoy”, manifestó el funcionario a TV Perú. Además, comentó que “en estas 72 horas nos sentaremos con las autoridades y empresas, y esperamos que podamos lograr ejecutar el plan de contingencia” .

El representante del Mincetur señaló que el “tema de fondo” sigue siendo el acceso al Santuario de Machu Picchu, interrumpido por el cambio de la empresa concesionaria del transporte.

Consettur estuvo a cargo hasta el fin de su contrato y, de manera provisional, la Municipalidad Provincial de Urubamba dispuso que la empresa San Antonio de Torontoy brinde el servicio por 120 días hasta definir una nueva concesión.

Bartra recordó que la Red de Protección al Turista asistió a más de 2 300 viajeros que quedaron varados durante las protestas.

