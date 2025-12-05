El Poder Judicial ordenó seis meses de prisión preventiva para Alberto Chamorro Rodríguez (38), investigado por el delito de feminicidio en grado de tentativa, tras las graves imputaciones en su contra por agredir a su conviviente en Tayacaja. La medida fue declarada fundada por el Juzgado de Investigación Preparatoria luego de que la Fiscalía Especializada presentara elementos de convicción considerados sólidos y suficientes para sustentar el pedido.

De acuerdo con la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Tayacaja, el imputado habría atacado a la víctima la noche del 22 de noviembre dentro de la vivienda que compartían. Según la tesis fiscal, la agresión se produjo tras un episodio de reclamos motivados por celos, pese a la presencia de los hijos de la pareja. La víctima consiguió pedir ayuda y ambos terminaron en el hospital de Pampas, donde el investigado fue finalmente intervenido por la policía.

Como resultado de la resolución judicial, Chamorro Rodríguez fue trasladado al penal de Huamancaca Chico mientras continúan las investigaciones a cargo de la Fiscalía, que busca esclarecer plenamente los hechos y garantizar la protección de la agraviada y su entorno familiar.