Un joven identificado como Yeferson V. E. fue sentenciado a 11 años, 1 mes y 100 días de prisión efectiva por el Juzgado Penal Colegiado Permanente Supraprovincial de Huancavelica, tras ser hallado responsable de tentativa de abuso sexual contra una adolescente de 16 años. La sentencia, emitida el 28 de noviembre de 2025, también incluye el pago de 2 mil soles por reparación civil, tratamiento terapéutico para el sentenciado y apoyo psicológico para la víctima.

El hecho ocurrió en abril de 2024, cuando el condenado aprovechó un encuentro deportivo acordado con la menor para trasladarla a una zona aislada y realizar acciones en su contra. La adolescente logró liberarse, buscar ayuda y posteriormente informó a su madre, quien presentó la denuncia ante las autoridades.

TE PUEDE INTERESAR: Cantantes Sumacc Soncco y Clavelita de Surcubamba se salvan de caer a un abismo en Tayacaja

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Acobamba, liderada por Irene Liliana Corrales Osorio, presentó pruebas determinantes durante el juicio, incluyendo pericias psicológicas y diligencias investigativas.