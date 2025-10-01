Los docentes de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) iniciaron este martes un paro de 72 horas, que se extenderá hasta el 3 de octubre, en respaldo al pliego de reclamos presentado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP).

Entre sus principales demandas figuran el cumplimiento de la homologación establecida en la Ley Universitaria 30220, la aprobación del reglamento de compensación por tiempo de servicios (CTS), incremento de remuneraciones, mayor presupuesto para las universidades públicas y el rechazo a la reelección de autoridades universitarias.

La FENDUP advirtió que, de no obtener respuesta de las autoridades competentes, el gremio iniciará una huelga indefinida a partir del 13 de octubre, lo que podría afectar el normal desarrollo de las clases en distintas universidades del país.