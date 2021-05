El jefe de la VI Macrorregión Centro, general PNP Roger Arista, refirió que en Vizcatán del Ene hay presencia permanente de Sendero Luminoso “Yo he estado dos años en Satipo, he sido jefe de la división Satipo cuya jurisdicción era en su momento Vizcatán del Ene. Ellos (Sendero luminoso) tiene control territorial parcial de esa zona, hay desplazamientos, hay agitación y propaganda. No lo podemos negar, hay evidencias y registros objetivos de la presencia activa de Sendero Luminoso”, dijo, consultado sobre la masacre donde 16 personas fueron asesinadas.

Luego de dar apoyo económico a Alejandra Ccahuana, madre y abuela de las tres mujeres y dos niñas que fueron acribilladas y quemadas, Arista Perea señaló que todo indica que fueron remanentes terroristas de acuerdo a las primeras investigaciones y por acciones de inteligencia. “Fueron 5 integrantes asesinados de la manera más cobarde. Nuestra solidaridad para unirnos ahora más que nunca y ad portas de una segunda vuelta electoral esta se debe de desarrollar de la manera más normal, debemos erradicar la violencia”, dijo.

Según la Policía de inteligencia, el atentado terrorista habría sido cometido por los camaradas “Carlos” o “Darío” y “Anselmo”, quienes se desplazan con 20 a 15 integrantes de una columna terrorista. ‘Carlos’ es mando militar, tiene unos 27 años y desde niño perteneció a Sendero en el Vraem. También fue parte de los ‘pioneritos’, formados en campamentos terroristas.

Ayer los cuerpos de las cinco integrantes de una familia llegaron hasta su vivienda en el distrito de Chilca, donde los esperaron sus familiares. Las velaron toda la noche y hoy serán enterradas en el cementerio de Hichocruz