Un operativo de la Unidad de Bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo identificó la venta de carne de alpaca con presencia del parásito Sarcocystis en el mercado “Anita”, ubicado en la avenida Ferrocarril. Según los especialistas, este microorganismo es común en esta especie y convierte la carne en un producto no apto para el consumo humano.

Como medida correctiva, los responsables recibieron una multa equivalente al 100% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Además, la municipalidad exhortó a comerciantes y consumidores a cumplir las normas de salubridad para evitar riesgos sanitarios.

El jefe de la Unidad de Bromatología, Jesús Vila Retamoso, precisó que en algunos casos la carne adquirida podría destinarse a restaurantes de menús económicos, lo que incrementa el riesgo de consumo indirecto por parte de la población.