Maruja Echenique, madre de cinco hijos, salió el último jueves a trabajar en labores de construcción junto a uno de ellos, sin imaginar que su vivienda en el distrito de Pilcomayo, Huancayo, se incendiaba. El siniestro, registrado cerca de las 10 de la mañana, redujo a cenizas su cocina y dejó inservibles muebles, víveres, ropa y utensilios.

“Yo corrí pensando que recién estaba empezando, llegué y ya no había nada. No tengo mis ollas, cocina, víveres, muebles, ropa, nada”, relató con tristeza. La familia, que es originaria de San Ramón, no cuenta con parientes cercanos para socorrerla, pero recibió el apoyo inmediato de sus vecinos, quienes ayudaron a controlar las llamas y le hicieron llegar alimentos.

Hoy, Maruja improvisó un fogón con ladrillos y utilizó una tetera dañada para hervir agua. Por ello, hace un llamado solidario a la población para poder recuperar lo perdido y garantizar la alimentación de sus hijos.