Por realizar transporte informal, circular en doble modalidad o sin licencia, un total de 3126 conductores terminaron con sus vehículos en el depósito municipal durante el 2025.

Esta cifra representa un incremento del 29 % en las sanciones respecto al 2024, año en el que se aplicaron 2419 actas de infracción; así lo informó la Gerencia de Tránsito y Transportes de la MPH.

La infracción más común continúa siendo el transporte informal y de los famosos “taxi centro”, fueron sancionados un total de 854 conductores a los que se les aplicó la papeleta C1, multada con el 50 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Por otro lado, conducir bajo “doble modalidad” —en sencillo, taxistas con autorización que realizan servicio de colectivo— fue la segunda falta más cometida por los conductores, con un total de 685 multas equivalentes al 10 % de la UIT.

Jorge Quispe, gerente de Tránsito y Transportes, consideró que se cerró un año productivo contra la informalidad; sin embargo, explicó que en el caso de los “taxis centro” la lucha es contra conductores particulares.

“Muchas personas, aparte de un trabajo, ven como un ‘cachuelo’ llevar pasajeros sin estar autorizados. Lo ven como una fuente de ingresos, pero están en la informalidad porque solo lo hacen por algunas horas. La salida es que entren al Taxi Independiente”, señaló el funcionario.

Para este 2026, la GTyT espera culminar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y el Plan Regulador de Rutas, instrumentos que, si bien se entregan en esta gestión —y esperan cambiar la cara del transporte de la ciudad—, serán ejecutados por las próximas autoridades recién el 2027.